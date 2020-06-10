Еврокомиссия предоставила Украине 500 миллионов евро
Европейская комиссия выделила Украине уже второй транш в размере 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Деньги пойдут на расходы, в том числе на преодоление последствий COVID-19.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі написав, що успішна співпраця з МВФ призвела й до схвальної відповіді від європейських партнерів щодо виділення наступного траншу в межах програми.
Важливо МВФ затвердив програму для України: перший транш вже перерахували
Україна виконала всі умови щодо впровадження реформ, чим однозначно зміцнила свій статус відповідальної держави,
– додав політик.
Отримані 500 мільйонів євро спрямують до державного бюджету на видатки, зокрема для подоланні наслідків COVID-19.
Президент України Володимир Зеленський у твітері запевнив, що допомога Єврокомісії допоможе зменшити навантаження на борги та подолати негативні економічні наслідки від коронавірусу.
Що відомо про фінансову допомогу ЄС Україні
- Єврокомісія вирішила започаткувати програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 мільярда євро.
- Єврокомісія також виділила пакет підтримки України на 190 мільйонів євро. Ці гроші мають піти на подолання наслідків COVID-19.
- Володимир Зеленський наголошував, що зараз Україні вкрай необхідна допомога з боку Європейського Союзу для стабілізації економіки та державних фінансів.
- Єврокомісар Олівер Варгеї раніше обіцяв, що гроші надійдуть одразу після того, як рішення про подальшу співпрацю з Києвом схвалить МВФ.