Украина получила первый транш от МВФ по новой программе: сумма
Украине поступил первый транш от МВФ в рамках новой кредитной программы. Его размер составил 2,1 миллиарда долларов – это полная сумма.
Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Яков Смолий в своем твиттере.
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Официально: Украина только что полностью получила 2,1 миллиарда долларов первого транша от МВФ,
– говорится в его заметке.
Смолий добавляет, что полученные средства помогут государству с преодолением коронавируса и обеспечением макрофинансовой стабильности.
По словам главы Нацбанка, деньги поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда.
"Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", – добавил Смелый.
Полученный первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 миллиарда долларов.
Что известно о программе сотрудничества Украины с МВФ: коротко
- 21 мая Украина и МВФ окончательно договорились о новой программе кредитования Stand By Arrangement (SBA).
- Ранее МВФ и Украина обсуждали другую программу финансирования из-за кризисной ситуации – так называемую программу EFF. Она изначально предполагала выделение 5,5 миллиарда долларов кредита. Затем говорилось о 8 миллиардах в течение трех лет, 5 из которых Украина получила бы до конца 2021 года.
- Но в конце концов Фонд переориентировался и заменил ее на Stand By.
- 9 июня во МВФ приняли решение о выделении Украине 5 миллиардов долларов по новой 18-месячной программе финансирования. Деньги должны пойти на борьбу с последствиями коронавируса.