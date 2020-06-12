Украине поступил первый транш от МВФ в рамках новой кредитной программы. Его размер составил 2,1 миллиарда долларов – это полная сумма.

Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Яков Смолий в своем твиттере.

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Официально: Украина только что полностью получила 2,1 миллиарда долларов первого транша от МВФ,

– говорится в его заметке.

Смолий добавляет, что полученные средства помогут государству с преодолением коронавируса и обеспечением макрофинансовой стабильности.

По словам главы Нацбанка, деньги поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда.

"Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и ​​юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", – добавил Смелый.

Офіційно: Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від #МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях - валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено pic.twitter.com/6FG0HmZOBh — Yakiv Smolii (@YSmolii) June 12, 2020

Полученный первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 миллиарда долларов.

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