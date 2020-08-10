Украина получит несколько миллиардов долларов помощи: данные Минфина
Украина в 2020 году может получить дополнительную финансовую помощь от Всемирного банка, МВФ и ЕС. Общая сумма запланированных кредитов составляет более 3,3 миллиарда долларов.
До конца 2020 года в правительстве рассчитывают на кредит от Всемирного банка в размере 700 миллионов долларов, на помощь МВФ, которая должна составить 1,4 миллиарда долларов и 1,2 миллиарда евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью для издания "Kyiv Post".
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По данным Минфина, Украина имеет дефицит бюджета в 7,5%, или 1,4 миллиарда долларов, который она не может финансировать самостоятельно.
Мы все еще растем как страна и, очевидно, нуждаемся в помощи,
– отметил Сергей Марченко.
В этом году Украина уже получила:
- 500 миллионов евро от ЕС по предыдущей программе макрофинансовой помощи;
- 2,1 миллиарда долларов от МВФ;
- 50 миллионов долларов от Всемирного банка.
Также Сергей Марченко отметил, что в Минфине хотят, чтобы в будущем Украина смогла перейти на другой формат сотрудничества с МВФ и минимизировала зависимость от внешних кредиторов.