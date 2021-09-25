Украина "пожелтела": как разные города адаптировались к новым карантинным ограничениям

Украина с 23 сентября перешла в желтую зону карантина. Первыми, кто испытал влияние новых ограничений стали родители, ведь работают далеко не все образовательные учреждения.

Для очной работы в учебном заведении должно быть вакцинировано не менее 80% сотрудников. Исключением являются только детсады и начальные классы.

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Часть школ по всей стране из-за недостатка привитых пошли на дистанционное обучение, а некоторые – на каникулы.

Львовские школы открыты

Во Львове решили, что школы продолжат работу в обычном режиме. Городской глава Андрей Садовый заверил, что дети впоследствии из-за ухудшения эпидситуации будут еще иметь возможность учиться онлайн.

Надо ценить каждый день, когда ребенок в классе и видит учителя. Все в школу! Дети, простите, халявы не будет,

– отметил мэр Львова.

23 сентября на обучение "вышли" все львовские заведения, однако не все педагоги. На работе остались только вакцинированные учителя или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный за последние 72 часа. Также педагоги могут приносить справку о том, что за последние полгода переболели коронавирусом.

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В школах – "ковидные" пропуска и вакцинация

Учителя, которых допустили к работе, показывают "ковидные" пропуска. "Все приоритеты и цели – это сделать так, чтобы дети учились", – отметила заместитель.

Учительница Анна Шишук считает, что вакцинация – личное дело каждого. Никого заставлять нельзя.

То, что учебный процесс в школе продолжается – это хорошо,

– отметила педагог.

Для тех педагогов, которые до сих пор не вакцинировались, открыли пункты прививки в 12 львовских школах. Там, к примеру, только за 1 день сделали укол 700 работникам школ.

Харьковские театры под ограничением

Ограничения желтой зоны распространяются не только на образование. Предусмотрены ограничения и для учреждений культуры. В кино и театрах заполнять залы разрешено на половину.

Желтая зона во Львове, Харькове и Одессе: смотрите сюжет 24 канала

Как будут проверять соблюдение этих правил пока неизвестно, однако в некоторых кинотеатрах можно купить билет без ограничений. Хотя в некоторых театрах жалуются, что люди сами стали реже покупать билеты. Именно поэтому у них все соответствует нормам.

"Когда поступила информация в интернете о желтой зоне, то продажи остановились сами собой. Сейчас будет ровно ползала", – сообщила администратор Харьковского театра для взрослых Анна Андрющенко.

В одесских ресторанах – только вакцинированные

С ограничениями также должны проходить концерты и посещение спортзалов. В ресторанах должны находиться не более 4 человек за столиком, а расстояние между столами должно быть минимум в 1,5 метра.

Указанные ограничения не работают, если все посетители и по меньшей мере 80% работников имеют 1 прививку или отрицательный ПЦР-тест.

Одесские рестораны стараются выполнять все по правилам. Директор ресторана Александр Подлеснов отметил, что сейчас в заведении вакцинировано около 80% работников, а остальные еще планируют.

"Мы придерживаемся масочного режима. На каждом столе есть антисептик. Также ведем журнал выдачи индивидуальных средств защиты. Впускаем лишь тех людей, у которых есть QR-код в приложении "Дия" или физический сертификат вакцинации", – заверил директор ресторана.

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