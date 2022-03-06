Украина приостанавливает экспорт определенных продуктов: что вошло в этот список

24 февраля Россия вероломно напала на Украину. Это повлекло за собой соответствующие экономические перемены. В частности, речь идет об экспорте.

Правительство Украины ввело нулевые квоты на экспорт, подлежащее лицензированию в 2022 году.

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Кабмин принял решение по экспорту

Речь идет о таких товарах как гречка, рожь, овес, просо, сахар и соль, пригодную для потребления людьми. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте Кабмина 5 марта 2022 года.

Также власти установили нулевые квоты на экспорт живого крупного рогатого скота и его мороженого мяса, "мяса и съестных мясных" субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых, съедобную муку из мяса или мясных субпродуктов. : мясо крупного рогатого скота

Что такое экспорт Это вывоз с таможенной территории страны за границу товаров и услуг без обязательства обратного возвращения. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы, предоставления услуг и т.д.

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