Украина прошла пик экономического кризиса, который вызвала пандемия коронавируса и карантин. В то же время во втором квартале падение экономики будет большим, чем ожидалось.

Глава НБУ Яков Смолий во время брифинга заявил, что для скорейшего возврата экономики к росту необходимы достаточно решительные шаги, сообщает 24 канал.

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Как вырастут цены

Уровень роста цен в Украине будет очень низким в течение более длительного времени, чем ожидалось ранее.

По словам Смолия, для Нацбанка целевым показателем инфляции является 4 – 6% в год. Это означает, что Национальный банк проводит свою политику так, чтобы достичь такого уровня инфляции в Украине. В частности это касается установления низкой учетной ставки.

НБУ принял решение снизить учетную ставку. Теперь ее снизят с 8% до самого низкого показателя в истории Украины – 6%. Это произойдет уже с 12 июня. Что это значит – по ссылке.

Что известно об экономическом кризисе в Украине: кратко

Сейчас инфляция в Украине составляет 1,7%. Это намного меньше, чем целевой показатель Нацбанка.

Низкая инфляция может затормозить экономический рост Украины.

В МВФ прогнозируют, что в 2020 году ВВП Украины упадет на 8,2%.

В Киевской школе экономики оценивают потери Украины от введения карантина в 53,5 миллиарда долларов.

В апреле 2020 года – во второй месяц карантина – в Украине резко обвалилась средняя зарплата.

В целом количество безработных в Украине во время пандемии удвоилось.

Правительство уже готовит антикризисные меры.

В целом мировая экономика упадет на 3% – это наибольший показатель за последние 40 лет.



Что известно об экономических кризисах в Украине / Инфографика 24 канала