Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Международный валютный фонд подпишут новую программу сотрудничества уже 5 июня. Тогда же Украина должна получить первую часть нового кредита от МВФ на общую сумму в 5 миллиардов долларов.

Только 29 мая правительство выплатило очередные обязательства по старым кредитам на сумму 1 миллиард долларов, рассказал Денис Шмыгаль в проекте "Свобода слова Савика Шустера". Об этом сообщает 24 канал.

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Мы это обязательство выполнили практически безболезненно, не меняя внутренних обязательств. Я говорю о зарплатах медикам, программах для малого бизнеса,

– отметил премьер.

Он также подчеркнул, что переговоры с МВФ завершились лишь 29 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в конце провел прямые переговоры с директором Фонда Кристалиной Георгиевой.

"Теперь 5 июня мы ожидаем подписания договора и получения первого транша. Это программа на 18 месяцев, а кредит – на 5 лет. Его сумма – 5 миллиардов долларов", – рассказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что кредит будет предоставлен по программе stund-by с упрощенными условиями. Глава правительства рассчитывает, что эти деньги помогут бороться с нынешними вызовами, связанными с пандемией коронавируса.

О чем Зеленский говорил с Георгиевой

Этот разговор состоялся в самом конце переговоров о согласовании оказания очередной помощи от МВФ. Фактически, он был последней точкой и состоялся перед утверждением программы со стороны совета директоров МВФ.

Кристалина Георгиева, в частности, приветствовала принятие в Украине закона о банках. Того самого, который в СМИ также называют "антиколомойским".

Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время,

– сказал во время разговора Зеленский.