Об этом пишет европейское издание European Business Review в материале "является ли налоговая политика Польши примером для стран, присматривающихся к ЕС?".

В апреле 2021 года промышленное производство в Польше выросло на 44,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это дает надежду на быстрое восстановление после пандемии коронавируса. Согласно данным Центрального управления статистики Польши, промышленное производство в стране в апреле было на 9,2% меньше, чем в марте. В то же время в агентстве Eurostat, которое использует другую методологию, говорят, что оно выросло на 16,3% в марте (один из самых высоких показателей роста среди 27 стран ЕС). Эти цифры дают предпосылки для роста налоговой нагрузки.

Налоговая реформа, инициированная премьер-министром Матеушем Моравецким, является очень интересной для других европейских стран и тех, кто планирует подать заявку на членство в ЕС в будущем.

Среди препятствий, которые не позволяют просто скопировать стратегию, предыдущие неудачи Украины, такие как постоянные смены премьер-министров и массовый отток трудоспособного населения за границу через систему вымогательства со стороны правоохранительных органов, а также из-за давления на малый, средний и крупный бизнес. Это давление имеет системный и широкий характер. Такое давление поощрял четвертый президент Украины Виктор Янукович. При президентах Петре Порошенко и Владимире Зеленском ничего не изменилось.

В материале говорится, что в такой ситуации новая налоговая реформа, которую правительство Украины собирается воплотить, кажется несбалансированной и может привести к нескольким проблемам в ряде регионов страны.