Украина спекулирует на европейских ценностях, – The Brussels Times

Вывод о том, что Украина спекулирует на европейских ценностях, можно сделать ознакомившись с публикацией издания The Brussels Times.

Автор колонки отметил, что для того, чтобы приблизиться к стандартам ЕС и претендовать на вступление в Евросоюз, Киеву недостаточно только развешивать флаги на госучреждениях, а нужны реальные и более активные шаги. Тем более тогда, когда существует много внешних факторов, мешающих европейской интеграции. В частности, война на Донбассе и неприятие нашего государства некоторыми странами ЕС. Однако одним из самых больших препятствий является именно политическая нестабильность в Украине, утверждают специалисты.

Для большинства украинцев европейские стандарты, европейская модель правления является крайне привлекательной, и они просто манипулируют этим общественным мнением и этими надеждами украинцев. Украине целесообразно провести политическую, конституционную реформу с согласия ЕС. И, возможно, через эту реформу нам бы удалось убедить Евросоюз, что мы созрели к членству в ЕС,

– сказал политолог Руслан Бортник.

Как отмечает издание The Brussels Times, Евросоюз тщательно оценивает достижения потенциальных членов в укреплении своей экономики, снижении безработицы, повышении прозрачности налогообложения и защиты инвесторов. Однако, по словам автора колонки, пока Запад наблюдает лишь то, как Украина движется в противоположном направлении. А борьба с коррупцией превращается в борьбу с крупным и средним бизнесом. Об этом украинскую власть предупреждали также европейские политики.

"В то время, как ЕС демонстрирует свою полную поддержку Украине в ее военном противостоянии с Россией, грустно наблюдать, что собственное правительство Украины, похоже, принимает контрмеры, усиливая налоговое бремя на крупных работодателей. В моем понимании эти изменения могут не только ухудшить ситуацию с уровнем безработицы в Украине, но и увеличить число беженцев в ЕС и привести к дальнейшему оттоку неквалифицированной рабочей силы из регионов Украины в страны ЕС, что уже вызывает обеспокоенность", – говорил Джузеппе Феррандине, член Комитета Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам.

По мнению специалистов, украинскому правительству нужно рассмотреть другие меры по стимулированию экономики.

Нужно, чтобы Украина выполнила Копенгагенские критерии. Это стабильность институтов, которые гарантируют демократию, верховенство права, уважение прав человека, уважение и защиту национальных меньшинств. Наличие действенной рыночной экономики и способность выдерживать давление и действие рыночных сил, подчеркиваю, в рамках Европейского Союза,

– отметил политолог Владимир Воля.

Поэтому Украине до вступления в ЕС пока еще далеко, утверждают специалисты, и советуют вместо развешивания флагов ЕС, осуществлять настоящие реформы.