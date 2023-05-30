Украина вернула тела 79 павших защитников
Источник:Минреинтеграции
30 мая Украина вернула тела еще 79 погибших защитников. Их передадут родным для достойного погребения.
Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.
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Отмечают, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
Сегодня удалось вернуть домой тела 79 погибших украинских защитников,
– говорится в сообщении.
Справка. В Минреинтеграции напомнили номер горячей линии Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно также лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.
В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.
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