Украина вернула тела 79 павших защитников

30 мая Украина вернула тела еще 79 погибших защитников. Их передадут родным для достойного погребения.

Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

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Отмечают, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Сегодня удалось вернуть домой тела 79 погибших украинских защитников,

– говорится в сообщении.

Справка. В Минреинтеграции напомнили номер горячей линии Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно также лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.

В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

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