Пандемия коронавируса отрицательно повлияла на экономику всего мира, в том числе и Украины. Однако в правительстве считают, что Украина уже прошла критическую стадию экономического кризиса и вышла на восстановление.

Министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию "Сегодня" пояснил, что тяжелыми месяцами для нашей экономики были апрель и май, а уже в июне экономические процессы запустились.

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Марченко добавил, что цифры регистрации новых ФЛП вышли на докризисный уровень, а потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о восстановлении промышленного производства.

По словам министра, нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.

4,8% падения ВВП – реальный показатель. Этому есть несколько объяснений. Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики,

– добавил он.

Сергей Марченко отметил, что рынки нашей экспортной продукции зерна и продуктов питания сохранились. "Падение цен на руду и металл – не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран", – отметил министр.

По его мнению, сейчас нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта.

На продукты питания и зерновые спрос был всегда. Мы – одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания,

– подытожил он.

Экономический кризис в Украине: что известно

В МВФ прогнозируют, что в 2020 году ВВП Украины упадет на 8,2%. В целом Украина сможет выйти из кризиса в 2023, а то и в 2024 году.

В Киевской школе экономики оценивают потери Украины от введения карантина в 53,5 миллиарда долларов.

В апреле 2020 года – во второй месяц карантина – в Украине резко обвалилась средняя зарплата.

Количество безработных в Украине во время пандемии удвоилось.

В НБУ считают, что для Украины коронакризис менее страшен, чем для многих других стран мира.



Что известно об экономических кризисах в Украине / инфографика 24 канала