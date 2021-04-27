Украина высылает российского консула в Одессе: теперь он персона нон грата
Министерство иностранных дел Украины объявила генерального консульства России в Одессе нежелательным лицом. Дипломата вышлют из Украины.
Источник:МИД Украины
В украинском МИД пояснили, что рассматривают такой шаг как продолжение развернутой в России антиукраинской кампании, а также очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины.
Важно Украина высылает старшего дипломата России
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