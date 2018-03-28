Что бы было, если бы пожар в Кемерово произошел в Украине?

Для того, чтобы понять, чем сейчас Украина отличается от России, давайте попробуем представить, что бы произошло, если бы в одной из украинских областей загорелся кинотеатр в одном из торговых центров, и погибли бы десятки людей.

Слова про свободу и демократию в Украине для многих россиян кажутся глупой болтовней, происками американской пропаганды, так вот наглядный пример для сравнения, что дает свобода украинцам.

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Да, в Украине есть немало торговых центров, которые построены без учета требований безопасности. Да, тоже есть коррупция при проверках, тоже не проводятся регулярные пожарные тревоги персоналом торговых центров.

Но трагедия в Кемерово позволяет показать, в чем мы отличаемся:

1. В Кемерово каждый спасался самостоятельно, взаимопомощь и взаимовыручка отсутствовали. Случаи помощи чужим людям были единичными.

А во время всех без исключения чрезвычайных ситуаций в Украине – взрыв, теракт, пожар, катастрофа, всегда, абсолютно всегда на месте происходит стихийная самоорганизация для немедленных действий.

В каждом областном городе сотни тысяч людей были и есть добровольцами-участниками войны, участниками революции, волонтерами, участниками акций протеста. Гражданское общество в Украине активно развивается, люди не боятся власти и давно привыкли действовать без команды и без приказа. Достаточно посмотреть фото и видео - взрывы в Калиновке, Балаклее, обстрелы Авдеевки, пожар на БРСМ, российские диверсии в Киеве – люди не разбегаются, идут на помощь.

В Украине на месте пожара с первых секунд нашлись бы группы людей, которые бы не поддались панике, наладили взаимодействие и начали бы проверку помещений, эвакуацию, и открывали бы снаружи и изнутри пожарные выходы.

В Кемерово посетители в панике начали покидать место событий, и тем самым заблокировали подъезд спасателям. Десятки родителей кричали о том, что в кинозале дети, но их не слушали и до кинозалов спасатели не дошли вообще.

В Украине большинство людей не уехало бы с места событий, люди бы не блокировали машинами подъезд пожарных машин, а наоборот, подготовили бы проезд техники к зданию, обеспечили бы условия для работы спасателей. И разумеется, первой целью волонтеров и спасателей стал бы кинозал.

2. В Кемерово губернатор Аман Тулеев на место пожара не явился, и свой воскресный отдых не прервал. Хотя при пожаре вместе с десятками детей погибла его двоюродная племянница, и ему надо было приехать хотя бы чтобы поддержать своих родственников.

Но Тулеев – такой совершенный моральный урод путинского образца, ему даже человеческие эмоции чужды. Власти в РФ не любят связывать себя с катастрофами и проблемами, чтобы не принимать на себя критику и ответственность.

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В Украине сразу в первые часы трагедии на место прибыли бы в полном составе все руководители местной власти. В Украине невозможна ситуация, когда глава областной администрации, мэр, в случае такой катастрофы остался бы сидеть дома.

3. Российские СМИ не прервали телетрансляции и постарались замолчать масштабы трагедии, поскольку в воскресенье все аналитические программы были посвящены выборам Путина, и людей плохими новостями и катастрофами не смущают.

Путин управляет всеми телеканалами и информационное поле создается исключительно позитивное, проблемы не освещаются.

В Украине с первых минут катастрофа стала в центре внимания СМИ, журналисты бы вели прямые трансляции, и чтобы ни произошло, выборы, праздники, все равно именно пожар был бы центральной темой дня. Потому что пожар – это жизни людей. В информационном поле Украины так много негатива в том числе и потому, что жизни людей в украинском обществе – безусловно главная тема.

4. В Кемерово люди вышли на не санкционированный митинг, чтобы добиться правды о числе жертв, а с семей погибших брали подписки о неразглашении информации. Губернатор Тулеев назвал участников митинга, в том числе родственников погибших, "бузотерами". И принес извинения за пожар... Путину!

В Украине такое невозможно.

Во-первых, в Украине нет не санкционированных митингов, потому что в отличие от РФ у нас для проведения митинга разрешение не требуется.

Во-вторых, информацию о числе жертв засекретить невозможно. В моргах были бы сразу сняты репортажи, врачи давали бы комментарии, как и все представители власти, везде были бы волонтеры, журналисты. Собираться ради этого бы люди не стали. Они бы собрались несомненно, но чтобы выдвинуть политические требования.

5. В Кемерово и в Москве не был проведен ни один оппозиционный митинг, никто не вышел на улицу с требованиями отставки ответственных руководителей, ни один политик не стал поднимать людей на протест. Люди выходили массово, чтобы почтить память жертв, но все эти тысячи людей боялись даже сказать о том, что жертвы – результат безответственности и коррупции путинской власти.

В Украине бы вопрос о политической ответственности и отставках руководителей стал бы одним из первых и главных вопросов, и безусловно, что последовали бы массовые протесты с требованием политической отставки различных государственных деятелей.

В Украине политика очень конкурентна, гражданское общество соединяет в себе интересы десятков групп влияния. Поэтому в Украине за 25 лет сменилось 5 президентов, высока вероятность, что в следующем году будет президент номер 6, а в РФ один и тот же клан у власти не меняется.

6. В "Зимней вишне" была практика запирать детский (!) кинозал на время просмотра! А ведь в зале маленькие дети, кому-то страшно, кто-то просится в туалет, как могла администрация кинотеатра так отнестись к людям, и особенно к детям?

Это прежде всего грубейшее нарушение правил безопасности. Но не только – наверняка, это создавало неудобства для многих посетителей, и, наверняка, были недовольные и в "Зимней вишне".

Но родители детей в Кемерово к такому идиотизму относились абсолютно терпимо на протяжении нескольких лет! В Украине такое неуважение посетителей к самим себе, к своему комфорту и безопасности немыслимо.

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