Украина – одна из тех, кто экспортирует в Евросоюз больше всего агропродукции

Украина попала в пятерку стран, которые экспортировали в Европу больше всего сельскохозяйственной продукции в период с октября 2017 года до ноября 2018 года

Такие данные опубликовала Еврокомиссия в исследовании о состоянии торговли сельскохозяйственной продукцией по состоянию на октябрь 2018 года, пишет Укринформ.

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Больше всего агропродукции продала в ЕС Бразилия, а именно на 12 миллиардов евро. Лидером среди экспорта также стали США, которые экспортировали агропродукты на 11,5 миллиардов евро.

Далее следуют Китай, Аргентина, Украина, Швейцария, Турция и Индонезия. На каждую из этих стран приходится от 4,4 до 5,5 миллиардов евро.

При этом объем украинского импорта в ЕС в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017 годов – с 5 миллиардов 390 миллионов евро до 5 миллиардов 123 миллиона евро, с абсолютным показателем уменьшения объемов сельскохозяйственных поставок в ЕС на сумму в 226 миллионов евро (-4,9%),

– говорится в документе исследования.

В то же время Украина заняла первое место среди стран, где темп импрорта агротоваров с ЕС значительно увеличился. Да, количество продукции, доставленной из ЕС в Украину, выросло на 16%.