Украина - Словакия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Перед матчем сборных Украины и Словакии оба главных тренера определились со стартовыми составами на игру.

Обдва тренеры выпустили сильнейших игроков на этот матч. Поэтому оба состава без внезапных изменений. Единственное, что в отличие от матча против Чехии, в центре защиты сыграет Никита Бурда, а не Сергей Кривцов.

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Украина: Пятов, Матвиенко, Бурда, Ракицкий, Караваев, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Бойко, Лунин, Кравец, Кривцов, Цуриков, Данченко, Буяльский, Цыганков, Сидорчук, Зинченко, Макаренко, Селезнев.

Словакия: Дубравка, Губочан, Шкртел, Шкриньяр, Шатка, Куцка, Лоботка, Мак, Вайсс, Гамшик, Немец.

Запасные: Козачик, Шулла, Вальент, Дьембер, Грегуш, Дуда, Пачинда, Руснак, Грошовски, Мазань, Сабо, Дюриш.

Напомним, матч Украина – Словакия состоится во Львове в воскресенье, 9 сентября. Начало матча в 16:00. Однако зрители на "Арену Львов" не смогут попасть из-за санкций со стороны УЕФА в отношении сборной Украины. Перед стадионом будет размещена фан-зона, где болельщики смогут поддержать свою команду.

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