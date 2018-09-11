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Украина – Андорра: состояние сборной перед матчем отбора к Евро-2019

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Украина – Андорра: анонс и прогноз матча
Украина – Андорра: анонс и прогноз матча

Во вторник, 11 сентября, молодежная сборная Украины по футболу проведет матч отбора к Евро-2019 против Андорры.

В поединке не сыграют хавбеки Александр Пихаленок и Евгений Протасов. Оба покинули стан команды из-за травмы. А вот Валерий Лучкевич успел восстановиться и должен сыграть в этом матче.

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После победы над сборной Латвии (3:2) подопечные Александра Головко не имеют права терять очки в поединке с таким соперником как сборная Андорры. При удачном раскладе украинцы могут даже побороться за первое место в группе.

Интересно, что букмекеры на победу нашей сборной предлагают мизерный коэффициент – 1.04, а выигрыш гостей каждую поставленную гривну приумножит в 40 раз.

Отметим, что ранее сборные уже встречались один раз, и было это в нынешней квалификации к Евро-2019. Год назад Украина обыграла Андорру 6:0.

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Матч Украина U-21 – Андорра U-21 состоится 11 сентября на "Славутич Арене" в Запорожье. Начало – в 19:00.

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Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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