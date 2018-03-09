Украина – большой канал контрабанды оружия и наркотиков, и это знают все, – Рыбачук

В Украине процветает контрабанда наркотиков и оружия, в частности, на линии разграничения.

Об этом в прямом эфире программы "План Б" на 24 Канале заявил бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук.

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"То, что через Украину и линию разграничения проходит большой, стабильный, мощный канал контрабанды тяжелых наркотиков и оружия, это я слышал от высокого уровня европейских аналитиков. Они были шокированы. И откровенно говорят, что там задействованы представители и военных сил, и СБУ, и о том, что "наверху" не могут не знать, что здесь происходит. И если нет команды "фас", то все это (контрабанда – "24") и проезжает по многим каналам", – сказал политический эксперт.

Он добавил, что, в отличие от рынка земли, рынок оружия в Украине просто расцветает.