Украина – на 5 месте в мире по количеству погибших и травмированных от взрывов мин

Площадь заминированной украинской земли – более 7 тысяч квадратных километров. В течение 2018 года в Украине от мин погибли или получили ранения 325 человек. По этим печальным показателям Украину "опередили" только четыре страны: Афганистан, Сирия, Йемен и Мьянма.

Об этом свидетельствует доклад Landmine Monitor 2019, который 21 ноября обнародовала международная неправительственная организация Handicap International.

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Украина – на пятом месте в мире в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв от этих боеприпасов. На первом месте – Афганистан (2 тысячи 234 жертвы), затем – Сирия, Йемен и Мьянма.



Мали, Ирак, Колумбия, Нигерия и Пакистан также в десятке стран с трагическими данными / Фото Handicap International

В 2018 году в мире от мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 6 тысяч 897 человек, большинство жертв – мирные жители, половина из которых дети. И говорится здесь только об официальной статистике, по данным, собранным Handicap International.



Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в июне 2019 года сообщало, что в течение 5 лет войны в Украине от мин и взрывов погибли 977 человек, а еще 1528 получили травмы.