Украина – не главный поставщик "живого товара" на секс-рынки мира

"Секс-туры" в Днепре организовал гражданин Турции. Мужчина вербовал девушек, в основном – несовершеннолетних, и арендовал для них дом, в котором девушки должны были продавать иностранцам свое тело. А одну из девушек для этого даже отправил за границу. И это далеко не единственный подобный случай.

Украина давно заработала репутацию одного из главных поставщиков живого товара на секс-рынки мира. Только в 2017 году правоохранители разоблачили 20 каналов незаконного вывоза людей за границу.

Читайте также: В Днепре задержали турка, который организовывал "секс-туры" в Украине

Мариуполь, Одесса, Харьков, Днепропетровщина – география задержаний чуть ли не по всей Украине. В прошлом году правоохранителям удалось спасти 70 взрослых, которых вывозили в сексуальное и трудовое рабство. А также десятки детей, из которых бы сделали нищих. Однако, реальная статистика гораздо страшнее.



Директор правовой помощи ОО "Ла Страда-Украина" Марина Легенька

Пострадавшие просят прежде всего правовой защиты – говорят в общественной организации "Ла Страда". А её украинский закон почему-то гарантирует лишь пойманным работорговцам. Еще хуже тем, кто сейчас за границей. Их МИД Украины фактически не замечает.

Случай с Таиландом. Там есть особа, которую приговорили к пожизненному заключению, и она отбывает там наказание. Хотя в Украине она признана жертвой работорговли. И этому также нужно уделять соответствующее внимание,

– директор правовой помощи ОО "Ла Страда-Украина" Марина Легкое.

Хуже всего то, что украинские правоохранители не слишком тесно сотрудничают с зарубежными коллегами. А сами справиться с этой проблемой не в состоянии. Ведь торговля людьми сегодня – наиболее активный "черный" бизнес в мире с годовым оборотом в десятки миллиардов долларов.

Читайте также: В Индии изнасиловали участников акции против работорговли

В прошлом году правоохранители обнаружили 111 работорговцев, 43 человека задержаны. Торговцев людьми в Украине могут посадить на 15 лет. Однако, часто суды переквалифицируют дело, и преступников, которые продавали чужие жизни, сажают условно.