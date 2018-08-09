"Украина – не Россия" – книга Кучмы предрекла войну между РФ и Украиной?

Мало уже кто помнит, но популярная сегодня фраза "Украина — не Россия!" в качестве практически политического лозунга и первого политического троллинга в истории новейшей Украины появилась в августе 2003, когда Леонид Кучма, бывший тогда Президентом страны, написал книгу под этим названием.

Чем привел лаптеногих в состояние крайней ажиатации. Ведь после прихода в 2000 году Путина, Россия из портков выпрыгивала в стремлении вернуть непокорную Украину в стойло. А тут вдруг книга с таким возмутительным названием, а если еще и внутрь заглянуть…

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Над книгой Кучма работал совместно с группой украинских ученых-историков, труд получился фундаментальным и во многом пророческим, в нем шла речь не только о становлении украинской государственности, но и уделялось пристальное внимание истории взаимоотношений двух стран.

Точки над і получились настолько жирными и окончательными, что в Кремле порвало в тряпки многих, со всех сторон посыпались бесноватые комментарии и заявления, слово "русофобия" не сходило с первых полос изданий и гремело во всех эфирах. Правда, официальный Кремль книгу никак не комментировал, за него это сделали подконтрольные пропагандистские СМИ.

Потом была Тузла.

Потом была Грузия.

Потом Крым и Донбасс. Кстати, в 2014 году один из экземпляров книги был демонстративно на камеры расстрелян сепаратистами в Славянске, с формулировкой "за предательство русского народа".

Расстрелянная книга — почти как сожженная на костре.

Для меня история независимой Украины — это постоянное, ежедневное переосмысление. А для вас?

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