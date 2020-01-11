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      Украина – один из крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС

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      Украина – третий крупнейший экспортер агропродукции в страны ЕС / agroreview.com

      В течение года Украина экспортировала в страны Евросоюза сельскохозяйственных продуктов на более чем 7 миллиардов евро. Это позволило стране занять третье место в списке крупнейших агроэкспортеров в ЕС.

      Информацию о результатах экспорта от ноября 2018 года по октябрь 2019 года опубликован на сайте Еврокомиссии.

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      На европейские рынки из Украины ввезли агропродуктов на 7,3 миллиарда евро.

      Это позволило стране занять третье место среди крупнейших экспортеров аграрной продукции в ЕС,
      – говорится в отчете.

      Первое место занимают США, которые экспортировали в ЕС агропродукции на 12,3 миллиарда евро, второе – Бразилия с показателем в 11,7 миллиарда евро. В пятерку лидеров также вошли Китай (6,2 миллиарда евро) и Аргентина (5,1 миллиарда евро).

      агропродукція експорт
      Крупнейшие экспортеры агропродукции в страны ЕС / ec.europa.eu

      Объем сельскохозяйственного импорта из Украины в ЕС ежегодно растет. В сравнении с предыдущим периодом (ноябрь 2017 – октябрь 2018) он увеличился на 41%, то есть на 2,1 миллиарда евро.

      агросектор
      Какие агропродукты и за сколько купили у Украины / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости США Аргентина Бразилия Китай Экспорт Сельское хозяйство Еврокомиссия Евросоюз Деньги
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