Украина – один из крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС

В течение года Украина экспортировала в страны Евросоюза сельскохозяйственных продуктов на более чем 7 миллиардов евро. Это позволило стране занять третье место в списке крупнейших агроэкспортеров в ЕС.

Информацию о результатах экспорта от ноября 2018 года по октябрь 2019 года опубликован на сайте Еврокомиссии.

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На европейские рынки из Украины ввезли агропродуктов на 7,3 миллиарда евро.

Это позволило стране занять третье место среди крупнейших экспортеров аграрной продукции в ЕС,

– говорится в отчете.

Первое место занимают США, которые экспортировали в ЕС агропродукции на 12,3 миллиарда евро, второе – Бразилия с показателем в 11,7 миллиарда евро. В пятерку лидеров также вошли Китай (6,2 миллиарда евро) и Аргентина (5,1 миллиарда евро).



Крупнейшие экспортеры агропродукции в страны ЕС / ec.europa.eu

Объем сельскохозяйственного импорта из Украины в ЕС ежегодно растет. В сравнении с предыдущим периодом (ноябрь 2017 – октябрь 2018) он увеличился на 41%, то есть на 2,1 миллиарда евро.



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