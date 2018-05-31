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Украина – особенное государство, – Стивен Болдуин рассказал о визите в Киев

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Актер Стивен Болдуин
Актер Стивен Болдуин

Голливудский актер Стивен Болдуин приехал в Киев. Знаменитость примет участие в Национальном молитвенном завтраке, который запланирован на 31 мая.

Во время пресс-конференции актер Стивен Болдуин рассказал о своих первых впечатлениях от визита в столицу Украины, сообщает  ТСН. В частности, голливудская звезда отметил, что в Киеве чувствует себя, как дома.

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Украина – особая страна. Чувствуешь себя уютно, как дома. Не каждая страна дает такие ощущения. Думаю, что это украинцы делают ее такой. Моя жена из Бразилии, и бразильцы они такие приветливые, такие дружеские, как по мне, украинцы такие же,
– рассказал Стивен Болдуин.

О войне в Украине, которая происходит на Востоке, актер не хотел говорить, так как он не является политиком и не имеет целью определять, кто в военном конфликте прав или нет. Затем Стивен Болдуин довольно по-философски ответил на вопросы журналистов.

"Моя миссия в Украине – духовная. Для меня важно, что Бог есть везде. В политике и конфликтах, как сейчас в вашей стране, легко сказать – те неправы, а эти правы, но трудно сказать – Бог и есть ответ. Я здесь, чтобы нести эту мысль", – отметил Стивен Болдуин.

Не обошел вниманием актер беспощадную критику своего брата Алека относительно президентства Дональда Трампа. Сам Стивен поддерживает действующего главу Белого дома и считает, что США, как и любая страна, имеет свои внутренние проблемы. По его мнению, Дональд Трамп прекрасно выполняет свою работу, а пародии, которые создал его родственник, – лишь проявление его актерского таланта.

Кто такой Стивен Болдуин?Голливудский актер и брат знаменитого Алека Болдуина. Стивен сыграл в фильмах "Время падения", "Обмен телами", "Обычные подозреваемые", "Пробуждение смерти", "Шесть" и "Ну что, сыграем?" Пик карьеры в Голливуде пришелся на 1990-2000 годы.

Что касается личной жизни, Стивен Болдуин женат на бразильской красавицей Кеннии. Супруги имеют двух дочерей – Алию и Хейли. Последняя – известная американская модель.

Теги: Новости Киева LifeStyle религия Кино
Источник: 24 Канал
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