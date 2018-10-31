Украина – в лидерах среди стран Европы, где распространен школьный буллинг

Украина оказалась в первой десятке стран Европы по распространенности школьной травли среди 11-15-летних школьников.

Об этом говорится в статье Натальи Лебедь для 24 канала.

Подробнее о проблеме школьной травли и методах противодействия этому явлению читайте в публикации: Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю

Наша страна оставила далеко позади не только социально благополучные Данию или Норвегию, но и, к примеру, Венгрию и Грецию. Такие данные приводит ВОЗ. А по информации ЮНИСЕФ, в прошлом году 67% украинских детей были либо жертвами, либо обидчиками, либо свидетелями буллинга. Четверть из них непосредственно подверглись травли. 48% школьников никому не рассказали о пережитом.

В прошлом году в украинских школах зафиксировали около 109 тысяч обращений к психологам из-за травли. В то же время к специалистам шли как сами ученики, так и родители с учителями. 39% из всех обращений поступали от детей, 29% – от учителей, еще 5% – от посторонних людей, а остальные – от родителей. В Министерстве образования признают, что статистика сообщений о буллинге в школах выросла, однако в ведомстве не считают это крайне негативным фактором.

Тем временем Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8584 о противодействии буллингу в школах. Закон предлагает установить административную ответственность за буллинг, а также за сокрытие подобных случаев и ввести штрафы от двадцати до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Размер штрафа будет зависеть от вида совершенного правонарушения.

Так, за моральное или физическое насилие и агрессию в любой форме будет грозить штраф – от 40 до 850 грн. Подобное взыскание ожидает также на родителей обидчика, если он еще не может отвечать перед законом. За совершение таких действий с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего будут взимать от 1700 до 3400 грн.

Кроме этого, в закон "Об образовании" предлагается ввести термин "буллинг". Там же предлагают прописать механизмы противодействия этому явлению. К тому же, расширяются возможности (а также и обязанности) Уполномоченного по правам человека – омбудсмену предоставляется право проводить проверку заявлений о случаях буллинга в учебном заведении, а также полноту и своевременность мер реагирования на такие случаи со стороны педагогов.



Статистика обращений о буллинге

Наконец, предусмотрена ответственность и для учителей. За сокрытие буллинга штраф составит от 850 до 1700 грн. Директора школ должны будут контролировать, как выполняются мероприятия по противодействию буллингу, рассматривать заявления о случаях травли от учеников и их родителей.

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