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      Украина арестовала 15 иностранных судов, которые заходили в порты оккупированного Крыма

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      Порты оккупированного Крыма
      Порты оккупированного Крыма / rbc.ua

      Украина арестовала или ввела другие ограничения на 15 иностранных судов, что заходили в закрытые порты аннексированного Крыма.

      Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на слова помощника председателя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.

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      По его словам, Украина принимает такие меры, когда суда заходят в украинские порты.

      Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все суда, нарушившие законодательство Украины, посещая порты Крыма, – сказал Слободян.

      Помощник главы рассказал, что на сегодня в порты аннексированного Крыма зашли более 940 иностранных судов, однако значительная часть из них являются российскими, обслуживающими закрытые порты.

      "Иностранных судов, заходящие в порты Крыма, не так много, потому что действуют санкции. Судовладельцы, которые волнуются за свою репутацию, не спешат принимать приглашение от местной оккупационной власти", – добавил он.

      К слову, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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