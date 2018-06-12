Украина больше не лакомый кусок для инвестора, – аналитик

Украина потеряла свои позиции в качестве привлекательного объекта для инвестирования. А с точки зрения защиты инвестору в Украине лучше быть иностранцем, тогда юрисдикционно он может обращаться за защитой в международные арбитражи и другие, не украинские институты.

Такое мнение в комментарии 24 канала высказал аналитик Андрей Вигиринский.

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Инвестор, акцентировал эксперт, – не благотворитель, он так или иначе нацелен на то, чтобы вложенные деньги не потерять. Для этого написано немало международных конвенций, межгосударственных соглашений и других нормативных актов, которые призваны защищать инвестора.

Пример Коломойского – показательный. Не просто так украинские бизнесмены уже годами выводили деньги на Кипр или в другие юрисдикции и в виде внешних инвестиций заводили их в Украину,

– уточнил эксперт.

Он добавил: – это вопрос не только защиты, но и налогообложения. Но в случае неправомерных действий в Украине все международное сообщество будет защищать инвестора.

Если мы ожидаем от инвестиций запуске предприятий, оживление промышленности, новых рабочих мест, работников соцзащиты, высоких заработных плат, то не так важно, кто вложил деньги – украинец или иностранец, считает Вигиринский.

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В условиях инвестиционных фондов происхождения денег, их национальная принадлежность размывается, ведь портфель фонда может содержать в себе активы с разных континентов и этот вопрос в мире возникает остро только сейчас, и только тогда, когда касается подсанкционных стран, как Иран, КНДР, Россия,

– пояснил аналитик.

Вигиринский также отметил, что Украина – это лишь вишенка на торте, который называется инвестиционная карта мира, где значительно интереснее есть Африка, континент, где прогнозируется рост популяции в течение грядущих 20 лет, в отличие от вымирающей Европы и нас как ее восточного соседа.

"А потому носом крутить нам ничего, мы потеряли тот потенциал, который имели раньше", – констатировал аналитик.

Подробнее об инвестировании в украинскую экономику читайте: Инвесторы для Украины: свои против чужих