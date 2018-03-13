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Украина будет бойкотировать все спортивные соревнования в России, – Брынзак

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Украина отказалась от участия во всех международных турнирах в России
Украина отказалась от участия во всех международных турнирах в России / Фото из открытых источников

Украина временно отказывается от участия в международных турнирах по всем видам спорта на территории Российской Федерации.

Об этом рассказал президент федерации биатлона Украины, первый вице-президент Национального олимпийского комитета страны Владимир Брынзак в интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс".

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"Действительно, сборная Украины не приедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень. Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России", — рассказал президент ФБУ.

По его словам, украинские спортсмены вообще не будут участвовать в соревнованиях, проводимых на территории России.

"Пока так. А дальше посмотрим... Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали. Нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала обостряться. Надеюсь, все восстановится", — подытожил Брынзак .

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что сборная Украины по биатлону не будет участвовать в 9-м этапе Кубка мира, который пройдет в России в Тюмени.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости биатлона Новости спорта
Источник: 24 Канал
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