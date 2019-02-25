Украина будет поставлять большие объемы фруктов в ОАЭ

По предварительным прогнозам, экспорт украинских яблок составит до 4 тысяч тонн в год. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской плодоовощной ассоциации.

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Именно во время проведения крупнейшей продуктовой выставки GulFood в Дубае (ОАЭ) украинские производители договорились об экспорте на арабский рынок украинских фруктов и ягод. А если наладится авиадоставка, то могут существенно возрасти продажи и отечественной малины.

Благодаря прекрасным вкусовым качествам продукции и конкурентной цене, мы видим высокий интерес к украинским яблокам не только в Эмиратах, но и в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре и Египте,

– сказал руководитель УПОА Федор Рыбалко.

Украинские предприниматели выработали оптимальные решения для организации поставок в Эмираты черешен и голубики отечественного производства. К тому же, замороженные фрукты украинского производства обладают значительным потенциалом на рынках Ближнего Востока.

А вот переговоры по поставкам грецкого ореха не принесли желаемого результата. Это связано с тем, что рынок ореха становится все более насыщенным, а цены падают на фоне роста качества предлагаемого товара.

К слову, в 2018 году Украина экспортировала рекордные 329 тысяч тонн мяса птицы. Больше всего отечественной мясопродукции было вывезено в страны Евросоюза, Ближнего Востока и СНГ.