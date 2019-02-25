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      Украина будет поставлять большие объемы фруктов в ОАЭ

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      Украина будет экспортировать яблоки и другие фрукты в ОАЭ
      Украина будет экспортировать яблоки и другие фрукты в ОАЭ / www.peakpx.com

      Планируется, что Украина будет экспортировать яблоки, черешню, голубику, грецкий орех и шампиньоны в Объединенные Арабские Эмираты. Уже в этом сезоне в ОАЭ должны поехать более 200 контейнеров яблок. К тому же, в дальнейшем объемы поставок будут увеличиваться ежемесячно.

      По предварительным прогнозам, экспорт украинских яблок составит до 4 тысяч тонн в год. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской плодоовощной ассоциации.

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      Именно во время проведения крупнейшей продуктовой выставки GulFood в Дубае (ОАЭ) украинские производители договорились об экспорте на арабский рынок украинских фруктов и ягод. А если наладится авиадоставка, то могут существенно возрасти продажи и отечественной малины.

      Благодаря прекрасным вкусовым качествам продукции и конкурентной цене, мы видим высокий интерес к украинским яблокам не только в Эмиратах, но и в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре и Египте,
      – сказал руководитель УПОА Федор Рыбалко.

      Украинские предприниматели выработали оптимальные решения для организации поставок в Эмираты черешен и голубики отечественного производства. К тому же, замороженные фрукты украинского производства обладают значительным потенциалом на рынках Ближнего Востока.

      А вот переговоры по поставкам грецкого ореха не принесли желаемого результата. Это связано с тем, что рынок ореха становится все более насыщенным, а цены падают на фоне роста качества предлагаемого товара.

      К слову, в 2018 году Украина экспортировала рекордные 329 тысяч тонн мяса птицы. Больше всего отечественной мясопродукции было вывезено в страны Евросоюза, Ближнего Востока и СНГ.

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      Теги: Новости Украины Экспорт ОАЭ Деньги
      Источник: 24 Канал
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