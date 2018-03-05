14:16
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украина будет принимать Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов

69 Читати новину українською
Украина будет принимать Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов
Украина будет принимать Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов / Фото из открытых источников

22-30 апреля 2018 в Киеве состоится Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов. Этот чемпионат является квалификационным на Юношеские Олимпийские игры, которые состоятся в Аргентине в октябре этого года.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Читайте также: Спортсмен из Германии одел российскую форму во время лыжного марафона в Швеции

"В прошлом году мы организовали Чемпионат Европы по боксу в Харькове и Чемпионат Европы по прыжкам в воду в Киеве. В этом году мы будем организовывать два финальных матча Лиги Чемпионов УЕФА. И, безусловно, Чемпионат Европы среди кадетов по всем видам спортивной борьбы – греко-римская, свободная, соревнования среди женщин – мы способны организовать на высоком международном уровне", – отметил Глава Администрации Президента Игорь Райнин во время рабочей встречи.

Член Исполнительного комитета Международного Олимпийского комитета, представитель МОК в Совете Фонда Всемирного антидопингового агентства Ненад Лалович подчеркнул, что этот чемпионат является одним из важнейших в этом году.

Это очень важно для Украины, поскольку этот чемпионат является квалификационным на Юношеские Олимпийские игры, которые состоятся в Аргентине в октябре этого года,
– отметил он.

Во время встречи было отмечено, что спортсмены, которые незаконно находились на оккупированных территориях Украины – в Крыму, отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к соревнованиям допущены не будут.

Теги: Новости Украины Новости спорта Администрация Президента Министерство молодежи и спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 5 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 174
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
318
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1616
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
533
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1275
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук