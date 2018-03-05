Украина будет принимать Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов

22-30 апреля 2018 в Киеве состоится Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов. Этот чемпионат является квалификационным на Юношеские Олимпийские игры, которые состоятся в Аргентине в октябре этого года.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

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"В прошлом году мы организовали Чемпионат Европы по боксу в Харькове и Чемпионат Европы по прыжкам в воду в Киеве. В этом году мы будем организовывать два финальных матча Лиги Чемпионов УЕФА. И, безусловно, Чемпионат Европы среди кадетов по всем видам спортивной борьбы – греко-римская, свободная, соревнования среди женщин – мы способны организовать на высоком международном уровне", – отметил Глава Администрации Президента Игорь Райнин во время рабочей встречи.

Член Исполнительного комитета Международного Олимпийского комитета, представитель МОК в Совете Фонда Всемирного антидопингового агентства Ненад Лалович подчеркнул, что этот чемпионат является одним из важнейших в этом году.

Это очень важно для Украины, поскольку этот чемпионат является квалификационным на Юношеские Олимпийские игры, которые состоятся в Аргентине в октябре этого года,

– отметил он.

Во время встречи было отмечено, что спортсмены, которые незаконно находились на оккупированных территориях Украины – в Крыму, отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к соревнованиям допущены не будут.