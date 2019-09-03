Украина до конца дня 3 сентября выплатит более 1,1 миллиарда долларов государственных долгов

К концу рабочего дня 3 сентября Министерство финансов погасит 1,1 миллиарда долларов государственных долгов по еврооблигациям, которые выпустили в 2015 году.

Сумма процентов, которые нужно погасить, составляет 444,36 миллиона долларов, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, пишет "Интерфакс-Украина".

Обратите внимание: Никаких проблем с выплатами долгов нет, даже без денег МВФ, – Нацбанк

"Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме 661,34 миллиона гривен, выпущенных в 2015 году, и выплата процентов по ОВГЗ, выпущенных в 2015 году со сроком погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, состоятся до конца дня", – сообщили в пресс-службе.

Указанные еврооблигации государство выпустило в 2015 году в рамках реструктуризации долгов Укравтодора, КБ "Южное" и государственного долга Украины.

По итогам июля 2019 года размер государственного долга Украины увеличился на 2,05 миллиарда долларов. Кроме того, из-за укрепления курса гривны бюджет недополучил 9 миллиардов гривен. В то же время укрепление гривны позволило сэкономить 11,5 миллиарда гривен на обслуживание государственного долга.

Отметим, что 17 июля Минфин продал облигаций на рекордную сумму – 33,3 миллиарда гривен. В частности, правительство привлекло 1 миллиард долларов от продажи долговых облигаций.