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      Украина до конца дня 3 сентября выплатит более 1,1 миллиарда долларов государственных долгов

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      Украина до конца дня выплатит более 1,1 миллиарда долларов государственных долгов, – Минфин
      Украина до конца дня выплатит более 1,1 миллиарда долларов государственных долгов, – Минфин / Иллюстративное фото

      К концу рабочего дня 3 сентября Министерство финансов погасит 1,1 миллиарда долларов государственных долгов по еврооблигациям, которые выпустили в 2015 году.

      Сумма процентов, которые нужно погасить, составляет 444,36 миллиона долларов, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, пишет "Интерфакс-Украина".

      Обратите внимание: Никаких проблем с выплатами долгов нет, даже без денег МВФ, – Нацбанк

      "Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме 661,34 миллиона гривен, выпущенных в 2015 году, и выплата процентов по ОВГЗ, выпущенных в 2015 году со сроком погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, состоятся до конца дня", – сообщили в пресс-службе.

      Указанные еврооблигации государство выпустило в 2015 году в рамках реструктуризации долгов Укравтодора, КБ "Южное" и государственного долга Украины.

      По итогам июля 2019 года размер государственного долга Украины увеличился на 2,05 миллиарда долларов. Кроме того, из-за укрепления курса гривны бюджет недополучил 9 миллиардов гривен. В то же время укрепление гривны позволило сэкономить 11,5 миллиарда гривен на обслуживание государственного долга.

      Отметим, что 17 июля Минфин продал облигаций на рекордную сумму – 33,3 миллиарда гривен. В частности, правительство привлекло 1 миллиард долларов от продажи долговых облигаций.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Министерство финансов Украины
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