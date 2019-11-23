Украина до сих пор не получила 35 млн долл. помощи США: объясняем, почему

Последние шесть лет США мощно поддерживали Украину, как материально, так и военной техникой. Однако последние несколько месяцев весь мир обсуждает задержку очередного оказания помощи со стороны Штатов. А недавно стало известно, что Украина до сих пор не получила 35 млн долл. из обещанной суммы.

С чего все началось?

В июле 2019 года президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине (250 миллионов долларов). Произошло это незадолго до его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, вокруг которого впоследствии разгорелся скандал.

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Об этом стало известно в конце августа 2019 года. Тогда Трамп объяснил это тем, что только хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.

Однако позже ряд американских чиновников в своих показаниях Конгрессу рассказали, что задержка выплат была связана с требованием Трампа начать в Украине расследование против его вероятного соперника на предстоящих выборах – Джо Байдена. Также одной из причин называли коррупцию в Украине.



Трамп сначала отрицал факт "замораживания" помощи / Getty Images

12 сентября администрация Трампа все же сняла блокировку этих денег. Это решение было мотивировано тем, что финансовый год в США завершается 30 сентября.

Однако 19 ноября сенаторы от Демократической партии обратились к Пентагону за 35 млн долл. военной помощи, которые Украина до сих пор не получила. Они призвали Пентагон ускорить предоставление соответствующей помощи.

Так, демократы убеждены: деньги остались на счетах Министерства финансов США из-за блокирования Белым домом и это противоречит заявлениям чиновников из администрации президента по этому поводу.

В Пентагоне ответили, что планируют предоставить остальную невыплаченную военную помощь "в ближайшее время".

Департамент ускоряет процесс предоставления санкционированной помощи Украине и обязуется как можно скорее выделить эти средства, в соответствии с процедурами заключения договоров, как того требует закон,

– сообщил представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.

Что об этом говорят в США?

Трамп ранее заявлял, что "Украина до прихода Зеленского была одной из самых коррумпированных стран мира", поэтому он и не желал оказывать помощь. Таким образом американский лидер фактически подтвердил обвинения в замораживании соответствующих денег.

Украина до Зеленского была известна коррупцией... Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована,

– говорил Трамп.

Кроме того, Трамп убежден: страны Европы должны больше помогать Украине, потому что она является фактически "стеной" между ними и Россией. Пока же поддержка США более значительна.

Разблокировал американский президент военную помощь для Украины только после соответствующей просьбы сенатора-республиканца Роба Портмана.



Поддержка Украины со стороны США / 24 канал

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Европы Лора Купер во время слушаний в нижней палате Конгресса заявила, что такое решение Трампа было выгодным прежде всего для России. Она подчеркнула: без американской военной помощи Украине было бы более сложно обороняться от агрессии Кремля.

Кроме того, Купер добавила: руководство Украины могло знать о приостановлении военной помощи от США еще 25 июля – в день телефонного разговора Зеленского с Трампом.

Это важно, поскольку демократы убеждены, что Трамп использовал помощь для давления – чтобы Украина объявила о расследовании в отношении Байдена. Республиканцы же настаивали на том, что Зеленский не знал об этом до сообщений СМИ – 28 августа.

Подробно о том, какое оружие дали Украине США и сколько это стоило – в материале 24 канала

Американские СМИ со ссылкой на чиновников Белого дома сообщали также, что чиновники из числа администрации президента США пытались вытянуть от Украины компромат по Байдену в обмен на военную помощь.

Известно, что генеральный инспектор министерства обороны США Гленн Файн не будет расследовать задержку военной помощи Украине. Решение было принято в связи с опасением, что это может дублировать или вмешиваться в расследование импичмента, которое происходит в Палате представителей. Однако решение может измениться "по мере развития ситуации".

Госсекретарь США Майк Помпео напомнил, что США за последние годы предоставили Украине огромный объем помощи в сфере безопасности и намерены продолжать эту политику.

Штаты устали от Украины?

США сегодня занимаются прежде всего внутренним скандалом вокруг дела об импичменте Трампу и о будущих президентских выборах. Поэтому помощь Украине – не тот вопрос, на котором сейчас будут сосредоточивать внимание в высших кабинетах государства.

Как отмечал в комментарии 24 каналу главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков, Трампу Украина не интересна в принципе, прежде всего экономически. Однако эксперт уточнил: это касается непосредственно американского лидера, а не политикума страны в целом.

Геополитически Трамп нас воспринимает только как проблему. Точнее – конфликт Украины с Россией он видит как препятствие для того, чтобы налаживать отношения с РФ,

– говорит Белесков.

В то же время Украине сейчас в американском направлении следует обратить внимание на сотрудничество с Конгрессом. Ведь там еще остается значительная поддержка как среди демократов, так и среди республиканцев. То есть, по словам эксперта, концентрироваться стоит, условно говоря, на взаимоотношениях с бюрократией среднего звена.

Военная помощь США для Украины / 24 канал