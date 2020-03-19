Украина договаривается с МВФ о двух программах

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом по двум программы поддержки. Сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования.

"Также с МВФ консультируемся относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках механизмов неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем доходов и экономик, которые развиваются и больше всего страдают от эффекта эпидемии коронавируса", – сказал глава НБУ Яков Смолий на встрече с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциаций, сообщает пресс-служба Нацбанка.

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По словам Смолия, результаты переговоров будут в ближайшие недели.

Накануне премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин ведет переговоры с представителями МВФ о выделении Украине помощи для борьбы с коронавирусом. Обратная связь с организацией есть, в правительстве надеются на положительный результат уже в скором времени.

Что известно о предстоящей программе МВФ для Украины

МВФ начал процесс согласования новой программы финансирования Украины в размере 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Предварительно ее приняли еще в декабре 2019 года, но окончательное согласование с Советом директоров МВФ. Ожидали, что это произойдет уже в феврале, но процесс затянулся.

МВФ ждет от Украины:

принятие закона о невозможности возврата банков эксвладельцам;

завершение начатых реформ;

урегулирования тарифов.

Пока украинская сторона не выполнит требования, МВФ временно приостановил согласование новой программы.