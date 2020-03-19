13:11
19 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Украина договаривается с МВФ о двух программах

      - Читати новину українською

      Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом по двум программы поддержки. Сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования.

      "Также с МВФ консультируемся относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках механизмов неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем доходов и экономик, которые развиваются и больше всего страдают от эффекта эпидемии коронавируса", – сказал глава НБУ Яков Смолий на встрече с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциаций, сообщает пресс-служба Нацбанка.

      Читайте также МВФ готов выделить 1 триллион долларов странам, пострадавшим от коронавирус

      По словам Смолия, результаты переговоров будут в ближайшие недели.

      Накануне премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин ведет переговоры с представителями МВФ о выделении Украине помощи для борьбы с коронавирусом. Обратная связь с организацией есть, в правительстве надеются на положительный результат уже в скором времени.

      Что известно о предстоящей программе МВФ для Украины

      МВФ начал процесс согласования новой программы финансирования Украины в размере 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Предварительно ее приняли еще в декабре 2019 года, но окончательное согласование с Советом директоров МВФ. Ожидали, что это произойдет уже в феврале, но процесс затянулся.

      МВФ ждет от Украины:

      • принятие закона о невозможности возврата банков эксвладельцам;
      • завершение начатых реформ;
      • урегулирования тарифов.

      Пока украинская сторона не выполнит требования, МВФ временно приостановил согласование новой программы.

      Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины НБУ Деньги Яков Смолий МВФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Власть так и не поняла основной ошибки. Выводы после первого дня карантина
      Юрій Бутусов
      18 марта , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      сегодня , 12:07 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      18 марта , 10:32 Дезинфекция квартиры от вирусов: действенные советы
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук