Украина должна быть готовой к новой атаке России в Азовском море, – экс-посол США

Украина является потенциальной горячей точкой в мире и должна быть готова к тому, что Россия может начать открытую агрессию, чтобы захватить Азовское море или прибрежные территории.

Об этом рассказал экс-посол США и бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу в интервью "Апострофу".

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По его словам, прямое столкновение Украины и России возможно, но вряд ли Кремль использует такую форму агрессии.

Россияне могут достичь многих своих целей белее запутанными формами агрессии: кибератаками, дезинформацией, разжиганием сепаратизма, коррупцией и другими средствами создания нестабильности в Украине. Однако надо быть готовым и к новой прямой военной атаке – или снова в Азовском море, или чтобы захватить территории вдоль побережья Азовского моря,

– подчеркнул экс-посол.

Бывший заместитель генсека НАТО отметил, что выступает за предоставление Украине военной помощи для сдерживания прямой российской агрессии, а также защититься от кибернетических и гибридных угроз.

Кроме того, Вершбоу считает, что Россия постарается любыми способами вмешаться в президентские и парламентские выборы в Украине.

"По меньшей мере, чтобы посеять беспорядок и хаос. А как максимум – привести к власти более покладистых лидеров, которые могут быть готовы принять диктат России. Не думаю, что это возможно, но они могут считать, что этого можно достичь. Это означает, что Украину может ждать эскалация насилия, как это было в конце прошлого года", – подытожил он.

Напомним, ранее член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук рассказал, что многочисленные провокации России в Азовском и Черном морях заставляют Украину работать над созданием своего флота. Однако, Украина не может позволить себе удерживать мощный военный флот, а будет реализовывать программу создания "москитного" флота.

Что известно о конфликте между Россией и Украиной в Керченском проливе?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В этот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.



После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.