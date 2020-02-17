Украина должна быть лидером в борьбе за свое, а не просить кого-то спасти ее, – Сенцов

Западные партнере готовы поддерживать Украину. Однако инициатива борьбы за возвращение оккупированных Россией территорий должна идти именно от Украины. Когда РФ захватывала Крым, там не было особого сопротивления. Поэтому и мир не высказывал свою поддержку.

Об этом заявил режиссер и освобожденный политзаключенный Олег Сенцов в интервью "Украинской правде". По его словам, западные партнеры готовы поддерживать нас, но они не готовы делать за нас нашу работу.

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Никто не будет этим паровозом впереди нас, никто не будет делать больше, чем мы. Мы должны делать больше других и быть сильнее в этих процессах, быть лидером. А не ждать и говорить: спасите, помогите, сделайте что-нибудь за нас,

– отметил Сенцов.

По мнению бывшего политзаключенного, помогают тем, кто борется. Украинцы вышли на Майдан и боролись против власти Януковича, поэтому и получили большую поддержку.

Зато в Крыму, слов Сенцова, особого противостояния российской оккупации не было.

В Крыму не было большого сопротивления – нет народа, ни остатков проукраинской власти, ни военных. Не было приказа из Киева, ничего не было. Просто сидели и ждали чего-то непонятно чего,

– добавил режиссер.

Мир в соответствии с этим и реагировал, почти не высказывая Украине поддержки. Борьбы нет и сейчас. В то же время на Донбассе ситуация другая: государство не отпускает свое, мир помогает. Сенцов отметил, что если бы Украина делала то же самое в Крыму, "Путин бы ни сунулся на Донбасс, и за Крым было бы легче бороться".

Как Россия оккупировала украинский Крым и Донбасс?В 2014 году Россия напала на Украину и аннексировала Крым. Произошло это в то время, когда в стране продолжался Евромайдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. Сначала РФ перебросила на территорию полуострова своих военных в форме без опознавательных знаков. Уже 16 марта Москва провела так называемый референдум, который послужил ей основанием для незаконного "присоединения" Крыма к России. Этот референдум был незаконным, его не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.



Уже весной 2014 года РФ ворвалась на восток Украины и начала там войну, которая продолжается до сих пор. Россия постоянно поддерживает подконтрольных ей боевиков, предоставляет им оружие, тяжелую технику и даже своих российских военных. Также все действия главарей боевиков напрямую контролирует Кремль.