Украина должна далее проводить закупку лекарств через международные организации, – Гройсман
Владимир Гройсман убежден, что Украине необходимо продолжать практику закупки лекарств с использованием международных организаций, ведь это даст возможность экономить средства и покупать качественные препараты.
Об этом премьер-министр Украины заявил в своем Twiiter.
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В серии твитов, посвященных медицинской реформе и вопросу закупки лекарств, Гройсман отметил, что новая прозрачная система закупок с использованием международных организаций позволила снизить уровень затрат на 20-50 процентов, по сравнению с предыдущим механизмом. Кроме того, процесс прозрачной закупки лекарств является прекрасным инструментом в борьбе с коррупцией.
Украине нужно продолжить практику использования прозрачной системы закупок лекарств через международные организации. Она позволяет не только экономить средства и закупать качественные препараты, но и спасать жизни больным с хроническими или смертельными болезнями,
– написал премьер-министр.
Также Владимир Гройсман заявил, что планирует навести порядок в региональных больницах в вопросах обеспечения людей лекарствами и уже готовит решительные решения для решения этой проблемы.
"Все, что обеспечено по лекарствам – должно быть доставлено к человеку. И это ответственность не только правительства, но и местных администраций. В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите и ревизии ситуации", – отметил Гройсман.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения опубликовало список препаратов, закупленных за государственные средства, которые в ближайшее время будут доступны в больницах украинских регионов.
Также в Минздраве запустили новую программу "Лекарства контроль" для проверки лекарств, которые внесены в Национальный перечень основных лекарственных средств и собственно их должны закупать за государственные средства. На странице конкретного лекарственного средства указано, входит ли оно в государственную программу.