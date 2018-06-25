Украина должна далее проводить закупку лекарств через международные организации, – Гройсман

Владимир Гройсман убежден, что Украине необходимо продолжать практику закупки лекарств с использованием международных организаций, ведь это даст возможность экономить средства и покупать качественные препараты.

Об этом премьер-министр Украины заявил в своем Twiiter.

Читайте также: Гройсман прокомментировал скандальное заявление заместителя Супрун

В серии твитов, посвященных медицинской реформе и вопросу закупки лекарств, Гройсман отметил, что новая прозрачная система закупок с использованием международных организаций позволила снизить уровень затрат на 20-50 процентов, по сравнению с предыдущим механизмом. Кроме того, процесс прозрачной закупки лекарств является прекрасным инструментом в борьбе с коррупцией.

Украине нужно продолжить практику использования прозрачной системы закупок лекарств через международные организации. Она позволяет не только экономить средства и закупать качественные препараты, но и спасать жизни больным с хроническими или смертельными болезнями,

– написал премьер-министр.

Также Владимир Гройсман заявил, что планирует навести порядок в региональных больницах в вопросах обеспечения людей лекарствами и уже готовит решительные решения для решения этой проблемы.

"Все, что обеспечено по лекарствам – должно быть доставлено к человеку. И это ответственность не только правительства, но и местных администраций. В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите и ревизии ситуации", – отметил Гройсман.

Пропоную на сайтах управлінь охорони здоров’я та лікарень вивішувати інформацію про наявні ліки. Ми витрачаємо кошти, ліки – є, а люди цього не відчувають, бо на рівні лікар – пацієнт виникають незрозумілі проблеми. Ліки, підкреслюю, є. Вимагайте інформації про їх наявність. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 червня 2018 р.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения опубликовало список препаратов, закупленных за государственные средства, которые в ближайшее время будут доступны в больницах украинских регионов.



Также в Минздраве запустили новую программу "Лекарства контроль" для проверки лекарств, которые внесены в Национальный перечень основных лекарственных средств и собственно их должны закупать за государственные средства. На странице конкретного лекарственного средства указано, входит ли оно в государственную программу.