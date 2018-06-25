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Украина должна далее проводить закупку лекарств через международные организации, – Гройсман

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Украина должна далее проводить закупку лекарств через международные организации, – Гройсман

Владимир Гройсман убежден, что Украине необходимо продолжать практику закупки лекарств с использованием международных организаций, ведь это даст возможность экономить средства и покупать качественные препараты.

Об этом премьер-министр Украины заявил в своем Twiiter.

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В серии твитов, посвященных медицинской реформе и вопросу закупки лекарств, Гройсман отметил, что новая прозрачная система закупок с использованием международных организаций позволила снизить уровень затрат на 20-50 процентов, по сравнению с предыдущим механизмом. Кроме того, процесс прозрачной закупки лекарств является прекрасным инструментом в борьбе с коррупцией.

Украине нужно продолжить практику использования прозрачной системы закупок лекарств через международные организации. Она позволяет не только экономить средства и закупать качественные препараты, но и спасать жизни больным с хроническими или смертельными болезнями,
– написал премьер-министр.

Также Владимир Гройсман заявил, что планирует навести порядок в региональных больницах в вопросах обеспечения людей лекарствами и уже готовит решительные решения для решения этой проблемы.

"Все, что обеспечено по лекарствам – должно быть доставлено к человеку. И это ответственность не только правительства, но и местных администраций. В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите и ревизии ситуации", – отметил Гройсман.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения опубликовало список препаратов, закупленных за государственные средства, которые в ближайшее время будут доступны в больницах украинских регионов.

Также в Минздраве запустили новую программу "Лекарства контроль" для проверки лекарств, которые внесены в Национальный перечень основных лекарственных средств и собственно их должны закупать за государственные средства. На странице конкретного лекарственного средства указано, входит ли оно в государственную программу.

Теги: Новости Украины Владимир Гройсман ProZorro Министерство здравоохранения Украины Лекарства Здоровье Медицина
Источник: 24 Канал
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