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      Украина должна давить на иностранных партнеров, усиливать армию и судиться с Россией, – Сенченко

      27 Читати новину українською
      Андрей Сенченко
      Андрей Сенченко

      Украина должна требовать от стран-гарантов выполнения Будапештского меморандума, улучшать финансирование собственной армии, создавать комфортные контрактные условия для военнослужащих и активнее воевать с Россией в юридической сфере.

      В этом уверен экс-руководитель временной следственной комиссии ВР Украины по расследованию трагедии под Иловайском, член ВО "Батькивщина", Андрей Сенченко.

      "Будапештский меморандум – уникальный случай, когда нам обязаны... мы владели третьим по мощности ядерным арсеналом: 176 межконтинентальных баллистических ракет, 44 тяжелых бомбардировщика с более чем тысячей ядерных крылатых ракет большой дальности, а также 1240 боеголовок. Так, это не значит, что из Украины полетела бы ракета на Германию или США. Но это значит, что...... всем бы пришлось тратить дополнительно огромные суммы на оборону. Я думаю, речь идет не о десятках, а сотнях миллиардов долларов... мы должны выстраивать свой диалог со странами-гарантами следующим образом: уважаемые друзья, вы на сэкономленные средства помогите нам восстановить систему ПВО, отстроить практически с нуля флот и укрепить наши возможности для противодействия вторжению на суше", – сказал Андрей Сенченко.

      Также эксперт удивлен, почему до сих пор, на 5-м году войны, не создан Орган, который будет собирать доказательства и выдвигать претензии государству агрессору за причиненные убытки.

      "Если мы говорим о юридическом фронте, то есть яркий пример – конфликт Ирака с Кувейтом. Это еще было при Саддаме Хусейне, почти 30 лет назад. Ирак напал на Кувейт. Тогда военные действия продолжались 2 суток. После этого было 7 месяцев оккупации. Кувейт, по сравнению с Украиной – это точка на карте. Так вот сумма претензий, которую предъявил Кувейт Ирака в интересах государства, бизнеса и пострадавших граждан, превысила 462 миллиарда долларов, – заявил эксперт. – А у нас никто этим не занимался. Я возглавляю общественное движение "Сила права", мы уже 4 года воюем на юридическом фронте в интересах украинских граждан, которые пострадали от российской агрессии, помогаем в подаче исков против государства-агрессора и полностью предоставляем юридическое сопровождение. В сентябре 2016 года мы подготовили, а Юлия Тимошенко, вместе с группой депутатов подала проект закона 5183. Это проект, который освобождал от судебного сбора граждан Украины, которые подавали иски против государства агрессора. 1,5 года мы пытались пробиться с этим законом, но его блокируют, потому что там стоит подпись Тимошенко. У нас 2 миллиона граждан пострадали. И обычному переселенцу нужно было заплатить около 8000 гривен за иск против государства-агрессора. Мы 1,5 года пытались доказать необходимость принятия этого закона, но тщетно. В конце концов, удалось продавить эту норму в законе про Донбасс, который принимался в январе этого года", – поясняет Сенченко.

      Еще один вектор развития ситуации – это контракты нового образца с профессиональными военнослужащими:

      "Наша армия, к сожалению, слабая организационно и недостаточно финансируется. Около трети офицеров собирается увольняться, поскольку они вообще не видят в армии для себя перспективы. Украинская армия несомненно сильна духом людей, которые защищают свою страну. Однако, к сожалению, слабая организационно, не проведены внутренние реформы. Вся наша вертикаль настолько зацементирована, что, по сути, превращается в вертикаль безответственности. Это одна из огромных проблем, которую нужно сломать в армии, и научиться доверять командирам. Тогда мы будем гибкими и мобильными.

      Если в 2015 году зарплата рядового контрактника без боевых доплат составляла 1,6 относительно к средней зарплате по стране, то, буквально в октябре 2018-го, она составляла 0,9. Все уже давно съела инфляция. Вовремя решение не приняли, механизмы индексации не ввели и т. д. В результате, человек отслужил короткий контракт и увольняется. А мы уже потратили на него средства, научить его. Мы разработали новый контракт военнослужащего. И это не просто 4-5 страниц соглашения, а изменения во все законы, гарантирующие защиту и поддержку военным и членам их семей", – комментировал эксперт.

      У украинцев есть возможность сделать исторический шаг к восстановлению мира, возвращению Крыма и Донбасса, к вступлению в ЕС и НАТО. И эта возможность – предстоящие выборы. Очень важно, чтобы и в этот раз не ошибиться, уверен член ВО "Батькивщина", Андрей Сенченко.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Финансы Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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