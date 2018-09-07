14:47
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 19°C
  • суббота
    24°C 17°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко
Вєсті.UA
19:49, 6 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Блоги Лев Парцхаладзе
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Лев Парцхаладзе

Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице

273
Украинская школа
Украинская школа / Новое Время

Сегодня, к сожалению, примерно в 10% украинских школ туалеты для школьников расположены на улице. И в подавляющем числе это касается начальных школ, где учатся совсем малыши. Такая статистика в 21-м веке шокирует. И от этой практики прошлого века Украине нужно окончательно избавляться.

Сейчас во многих украинских школах внедряется проект Новое Образовательное Пространство (НОП), принципами которого являются энергоэффективность, современное оборудование, мотивирующее пространство и безбарьерность. И обеспечение детей в школах комфортными и современными туалетными комнатами – это не менее важно, чем создание тепла в классах или закупка необходимого для обучения оборудования.

Читайте также: На реформы в строительной отрасли идет беспредельная рейдерская атака

Если взять те туалетные комнаты, которые находятся в зданиях школ, то около 30% из них требуют ремонта. Приведу пример. Буквально недавно получил обращение от родительского комитета одной из школ в Кропивницком. Зданию этой школы уже 99 лет, при этом последний ремонт в туалетах там делали в 1968 году!

И даже там, где вроде бы проведен ремонт и все хорошо сделано, часто умудряются не ставить перегородки или двери на кабинки, совсем забывают о необходимости обустройства туалетов для нужд детей с инвалидностью. Но так не должно быть! Поэтому прошу все регионы, местные органы власти обязательно обращать на это внимание при проведении реконструкции школ.

К слову, с 1 сентября вступили в действие обновленные современные ДБН (государственные строительные нормы) для учебных заведений, которыми теперь в обязательном порядке должны пользоваться проектировщики и строители, которые планируют делать новые школы или реконструировать существующие.

В новом ДБН содержатся современные нормы:

обязательная энергомодернизация зданий учебных заведений: сейчас практически в половине наших школ зимой температура в помещениях не превышает 16 градусов тепла, и дети либо сидят в холоде, либо идут на вынужденные дополнительные каникулы. Благодаря новым нормам по энергоэффективности температура в классах станет комфортной. Кроме того, проведение энергомодернизации позволит до 50% экономить на отоплении здания и даже продлить срок его эксплуатации – по расчетам экспертов, на 15-20%.

проектирование классов с возможностью группового и индивидуального обучения и увеличение площади класса на 1 учащегося с 2 до 3 кв. м: реальная возможность для создания креативного учебного пространства для школьников рамках реформы Новой Украинской Школы (НУШ). Для нас, тех, кто учился еще в советское время, не существовало иной формы занятий, кроме фронтальной. Это когда ученики сидят за партами, расставленными друг за другом в несколько четких рядов. Теперь же все иначе. Создается Новое Образовательное Пространство (НОП) – мотивирующее, с современным оборудованием. Это модульные одноместные парты, которые можно расставлять в разной удобной форме, пуфы вместо стульев, разные групповые и индивидуальные занятия. Креативный подход даже к форме проведения занятий мотивирует школьников к учебе. Отсидеться "на галерке" теперь не удастся да и не захочется!

обязательное устройство дверей со свободным открыванием изнутри – двери "Антипаника": очень важно в школах и других учебных заведениях обеспечить возможность детям экстренно, беспрепятственно и безопасно покинуть помещение в случае каких-либо неблагоприятных факторов – при пожаре или другой чрезвычайной ситуации. Такие двери "Антипаника" приводятся в действие простым нажатием, с минимальным усилием рукой или телом на горизонтальную штангу, установленную на внутренней поверхности полотна двери эвакуационного выхода, без ключа.

обязательное обустройство инклюзивного пространства: образование должно быть доступным каждому и все школы – иметь безбарьерное пространство и возможности для инклюзивного обучения детей. Это, создание комфортных условий – обязательное проектирование классов, учебных кабинетов, игровых комнат и других помещений с учетом инклюзивности; создание условий для развития – проектирование дополнительных помещений для медицинской помощи и проведения коррекционно-развивающих занятий; доступ к зданию и помещениям – проектирование пандусов, лифтов, туалетов и т.д.).

ДБН содержит эти и другие современные нормы. Главное – их выполнять. И тогда наши дети действительно будут хотеть учиться в таких школах!

Читайте также: МОН меняет условия поступления в вузы в 2019 году: чего следует ожидать

Автор: Лев Парцхаладзе
Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Образование Деньги Реформа образования Реформы Строительство Минрегион
Источник: Лев Парцхаладзе
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
6 сентября, 18:30 Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук