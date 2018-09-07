Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице

Сегодня, к сожалению, примерно в 10% украинских школ туалеты для школьников расположены на улице. И в подавляющем числе это касается начальных школ, где учатся совсем малыши. Такая статистика в 21-м веке шокирует. И от этой практики прошлого века Украине нужно окончательно избавляться.

Сейчас во многих украинских школах внедряется проект Новое Образовательное Пространство (НОП), принципами которого являются энергоэффективность, современное оборудование, мотивирующее пространство и безбарьерность. И обеспечение детей в школах комфортными и современными туалетными комнатами – это не менее важно, чем создание тепла в классах или закупка необходимого для обучения оборудования.

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Если взять те туалетные комнаты, которые находятся в зданиях школ, то около 30% из них требуют ремонта. Приведу пример. Буквально недавно получил обращение от родительского комитета одной из школ в Кропивницком. Зданию этой школы уже 99 лет, при этом последний ремонт в туалетах там делали в 1968 году!

И даже там, где вроде бы проведен ремонт и все хорошо сделано, часто умудряются не ставить перегородки или двери на кабинки, совсем забывают о необходимости обустройства туалетов для нужд детей с инвалидностью. Но так не должно быть! Поэтому прошу все регионы, местные органы власти обязательно обращать на это внимание при проведении реконструкции школ.

К слову, с 1 сентября вступили в действие обновленные современные ДБН (государственные строительные нормы) для учебных заведений, которыми теперь в обязательном порядке должны пользоваться проектировщики и строители, которые планируют делать новые школы или реконструировать существующие.

В новом ДБН содержатся современные нормы:

– обязательная энергомодернизация зданий учебных заведений: сейчас практически в половине наших школ зимой температура в помещениях не превышает 16 градусов тепла, и дети либо сидят в холоде, либо идут на вынужденные дополнительные каникулы. Благодаря новым нормам по энергоэффективности температура в классах станет комфортной. Кроме того, проведение энергомодернизации позволит до 50% экономить на отоплении здания и даже продлить срок его эксплуатации – по расчетам экспертов, на 15-20%.

– проектирование классов с возможностью группового и индивидуального обучения и увеличение площади класса на 1 учащегося с 2 до 3 кв. м: реальная возможность для создания креативного учебного пространства для школьников рамках реформы Новой Украинской Школы (НУШ). Для нас, тех, кто учился еще в советское время, не существовало иной формы занятий, кроме фронтальной. Это когда ученики сидят за партами, расставленными друг за другом в несколько четких рядов. Теперь же все иначе. Создается Новое Образовательное Пространство (НОП) – мотивирующее, с современным оборудованием. Это модульные одноместные парты, которые можно расставлять в разной удобной форме, пуфы вместо стульев, разные групповые и индивидуальные занятия. Креативный подход даже к форме проведения занятий мотивирует школьников к учебе. Отсидеться "на галерке" теперь не удастся да и не захочется!

– обязательное устройство дверей со свободным открыванием изнутри – двери "Антипаника": очень важно в школах и других учебных заведениях обеспечить возможность детям экстренно, беспрепятственно и безопасно покинуть помещение в случае каких-либо неблагоприятных факторов – при пожаре или другой чрезвычайной ситуации. Такие двери "Антипаника" приводятся в действие простым нажатием, с минимальным усилием рукой или телом на горизонтальную штангу, установленную на внутренней поверхности полотна двери эвакуационного выхода, без ключа.

– обязательное обустройство инклюзивного пространства: образование должно быть доступным каждому и все школы – иметь безбарьерное пространство и возможности для инклюзивного обучения детей. Это, создание комфортных условий – обязательное проектирование классов, учебных кабинетов, игровых комнат и других помещений с учетом инклюзивности; создание условий для развития – проектирование дополнительных помещений для медицинской помощи и проведения коррекционно-развивающих занятий; доступ к зданию и помещениям – проектирование пандусов, лифтов, туалетов и т.д.).

ДБН содержит эти и другие современные нормы. Главное – их выполнять. И тогда наши дети действительно будут хотеть учиться в таких школах!

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