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      Украина должна отказаться от сотрудничества с МВФ до 2023 года, – Маркарова

      18 Читати новину українською
      Маркарова анонсировала завершение сотрудничества Украины с МВФ до 2023 года / epravda.com.ua

      Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, о которой сейчас идут переговоры, должна стать последней.

      "Мой амбициозный план – суметь закончить ее (программу с МВФ), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", – сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает "Общественное".

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      Сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ в Киеве о новой кредитной программе о сотрудничестве, добавила министр.

      Программа, над которой мы работаем – хорошая и она нам позволит провести массу реформ, приватизации, концессии и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении – как в свое время это смогла сделать Польша,
      – пояснила Маркарова.

       

      Миссия МВФ в Киеве обсуждает с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5 – 10 миллиардов долларов. Эта программа будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности государства и введение глубоких структурных реформ.

      Украинское правительство и Нацбанк надеются, что новая программа с МВФ будет принята в декабре. Это позволит получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года. НБУ ожидает, что транш составит около 2 миллиардов долларов.

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      19 ноября
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины МВФ Министерство финансов Украины Оксана Маркарова
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