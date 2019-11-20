Украина должна отказаться от сотрудничества с МВФ до 2023 года, – Маркарова

Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, о которой сейчас идут переговоры, должна стать последней.

"Мой амбициозный план – суметь закончить ее (программу с МВФ), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", – сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает "Общественное".

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Сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ в Киеве о новой кредитной программе о сотрудничестве, добавила министр.

Программа, над которой мы работаем – хорошая и она нам позволит провести массу реформ, приватизации, концессии и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении – как в свое время это смогла сделать Польша,

– пояснила Маркарова.

Миссия МВФ в Киеве обсуждает с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5 – 10 миллиардов долларов. Эта программа будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности государства и введение глубоких структурных реформ.

Украинское правительство и Нацбанк надеются, что новая программа с МВФ будет принята в декабре. Это позволит получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года. НБУ ожидает, что транш составит около 2 миллиардов долларов.