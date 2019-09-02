Украина должна полностью отказаться от бумажного документооборота уже с 1 октября, – Гончарук

Президент Украины Владимир Зеленский собрал на заседание председателей Совета, Кабинета Министров и силовиков. Там Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября в Украине планируют отказаться от бумажного документооборота.

Такую задачу он поставил перед министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом.

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По его словам, в Украине должен прекратиться обмен бумажками между государственными органами.

С 1 октября мы должны полностью отказаться от бумажного документооборота. Мы планируем запретить использование и обмен между госорганами бумажками,

– отметил Гончарук.

Также он добавил, что такая задача – не из легких, ведь необходимо синхронизировать системы между большим количеством госорганов.

"Однако она реалистична", – заверил премьер-министр.

Что известно о Дмитрие Дубилете и почему это задание поручили ему

Дмитрия Дубилета назначили министром Кабинета министров 29 августа 2019 года. Он должен наладить систему работы внутри госорганов, систему обмена информацией. Также Дубилет заявил, что примет участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям.

• 2005 год – основал IT-компанию Fine Web и руководил ею до 2010 года;

• впоследствии Дубилет на несколько месяцев стал руководителем проектов в MasterCard в Варшаве;

• с 2012 до 2016 года он работал IT-директором Приватбанка;

• Дубилет является одним из основателей украинского мобильного банка monobank.



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