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      Украина должна стать инвестиционной Меккой, – Зеленский в Давосе

      31 Читати новину українською
      Зеленский выступил на форуме в Давосе / Скриншот из видео

      Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть все, чтобы стать успешной. Не хватает только инвестирования. Президент предложил мировому сообществу стать частью успеха страны, вкладывая в ее экономику свои деньги.

      Об этом Владимир Зеленский заявил, выступая на форуме в Давосе.

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      Мы одна из немногих стран, кто позволяет сейчас зарабатывать высокий доход. Сегодня Украина недоинвестирована и недолюблена,
      – отметил президент.

      И только инвестирования не хватает Украине для того, чтобы стать успешной. По словам Зеленского, страна имеет стабильный и предсказуемый рынок и возможности для расширения бизнеса.

      "Мировая экономика находится на грани нового глобального кризиса и требует нового экономического чуда. А Украина – это то место, где случаются чудеса", – добавил Зеленский.

      Президент надеется в ближайшее время видеть Украину в одном ряду с Японией, Южной Кореей и Сингапуром – такой же экономически успешной.

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      Зеленский выразил уверенность, что Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы.

      А в завершение предостерег мир не пропустить возможность инвестировать в Украину. И не повторить судьбу Джорджа Белла, который в 1999 году отказался купить Google за 1 миллион долларов.

      Зеленский выступает на форуме в Давосе: видео

       

      Что известно о форуме в Давосе

      • Главная миссия Всемирного экономического форума в Давосе – улучшить состояние мира путем вовлечения политических лидеров, представителей бизнеса, неправительственных организаций. Они должны формировать глобальные, региональные и отраслевые направления, которые требуют улучшения в ближайшем будущем, а также способствовать разрешению международных конфликтов.
      • Форум в Давосе в 2020 году стартовал 21 января и продлится до 24 января. Впервые за полувековую историю экономического форума определено, что 5 крупнейших мировых рисков являются экологическими. Речь идет о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Давос 2020 Владимир Зеленский Новости политики Инвестиции
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