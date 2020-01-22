Украина должна стать инвестиционной Меккой, – Зеленский в Давосе

Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть все, чтобы стать успешной. Не хватает только инвестирования. Президент предложил мировому сообществу стать частью успеха страны, вкладывая в ее экономику свои деньги.

Об этом Владимир Зеленский заявил, выступая на форуме в Давосе.

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Мы одна из немногих стран, кто позволяет сейчас зарабатывать высокий доход. Сегодня Украина недоинвестирована и недолюблена,

– отметил президент.

И только инвестирования не хватает Украине для того, чтобы стать успешной. По словам Зеленского, страна имеет стабильный и предсказуемый рынок и возможности для расширения бизнеса.

"Мировая экономика находится на грани нового глобального кризиса и требует нового экономического чуда. А Украина – это то место, где случаются чудеса", – добавил Зеленский.

Президент надеется в ближайшее время видеть Украину в одном ряду с Японией, Южной Кореей и Сингапуром – такой же экономически успешной.

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Зеленский выразил уверенность, что Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы.

А в завершение предостерег мир не пропустить возможность инвестировать в Украину. И не повторить судьбу Джорджа Белла, который в 1999 году отказался купить Google за 1 миллион долларов.

Зеленский выступает на форуме в Давосе: видео

Что известно о форуме в Давосе