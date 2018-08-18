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Украина должна транспортировать газ в ЕС, – Меркель о "Северном потоке-2"

53 Читати новину українською
Встреча Меркель и Путина
Встреча Меркель и Путина / utro.ru

Украина должна остаться участником процесса транзита газа в страны Европы, несмотря на строительство "Северного потока-2".

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, передает "Интерфакс-Украина".

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"Украина должна сохранить свою роль страны, которая осуществляет транзит российского газа в Европу, несмотря на реализацию проекта "Северный поток-2", – отметила она.

Также канцлер Германии назвала встречу с Путиным "отличной возможностью продолжить диалог" с РФ.

Со своей стороны Путин сказал, что "Северный поток-2" – "исключительно экономический проект и не закрывает возможности транзитных поставок через территорию Украины. Главное, чтобы этот транзит был экономичным во всех смыслах этого слова".

Напомним, 13 августа официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что Меркель 18 августа примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг.

Теги: Ангела Меркель Владимир Путин Новости политики Северный поток-2
Источник: 24 Канал
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