Украина должна транспортировать газ в ЕС, – Меркель о "Северном потоке-2"

Украина должна остаться участником процесса транзита газа в страны Европы, несмотря на строительство "Северного потока-2".

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, передает "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Встреча Меркель с Путиным: о чем будут говорить политики

"Украина должна сохранить свою роль страны, которая осуществляет транзит российского газа в Европу, несмотря на реализацию проекта "Северный поток-2", – отметила она.

Также канцлер Германии назвала встречу с Путиным "отличной возможностью продолжить диалог" с РФ.

Со своей стороны Путин сказал, что "Северный поток-2" – "исключительно экономический проект и не закрывает возможности транзитных поставок через территорию Украины. Главное, чтобы этот транзит был экономичным во всех смыслах этого слова".

Напомним, 13 августа официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что Меркель 18 августа примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг.