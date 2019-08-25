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      Украина еще больше стала энергонезависимой от России

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      Украина сократила объемы импорта дизтоплива из России вдвое, – Герус
      Украина сократила объемы импорта дизтоплива из России вдвое, – Герус / UA.News

      По прогнозам, объемы дизельного топлива, которое Украина закупает в России, в августе должны уменьшиться вдвое.

      Как отметил избранный депутат от "Слуги народа" экономист Андрей Герус, на протяжении последних трех лет можно было наблюдать резкий рост поставок дизеля из России – примерно в три раза. И это заводило Украину в определенную зависимость от российского ресурса.

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      Уже в середине 2019 года поставки дизтоплива из России достигли 45% от потребностей украинского рынка. Правда, параллельно с этим российская власть ввела новую разрешительную систему и "тренировала" Украину, то подтверждая, то не подтверждая объемы поставок.

      Герус добавляет, что в июле 2019 года Украина ввела специальную пошлину в 3,75%, целью которой, в частности, было снять понадринкову маржу (разница между ценой и себестоимостью) соответствующего трейдера, и таким образом сделать конкурентными поставки из альтернативных направлений. В то же время, подчеркивает экономист, было важным, чтобы эта пошлина не легла на конечного потребителя, то есть, чтобы сохранялась ценовая стабильность.

      Следовательно, в результате такого шага был реализован комплекс мероприятий по наполнению рынка ресурсом из альтернативных источников, а также по решению вопросов логистики и инфраструктуры.

      Результат получен достаточно быстро – в августе объемы поставок дизеля из России уменьшатся примерно вдвое и составят около 20% нашего рынка (а не 45%, как было ранее). Зато увеличились поставки из Беларуси, Каин ЕС и из морских направлений. Кроме того, нет никакого дефицита. Более того, на этой неделе (с 19 по 25 июля, цены на дизтопливо снизились еще на 20-80 копеек за литр. Это свидетельствует, что решение было продуманным, введенным правильно, вовремя и эффективно имплементированным,
      – констатировал избранный парламентарий.

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      Также Герус сообщил, что Минэкономики России не предоставил "Лукойлу" разрешение на поставки дизеля в Украину в августе, и большинство населения этого даже не заметили.

      Реальная независимость государства – это, в частности, и энергетическая независимость. Важной частью этого является рынок нефтепродуктов, в частности дизтоплива. Ведь дизель является критически важным топливом не только для 3 миллионов автомобилистов, но и для промышленности и аграрной отрасли,
      – подытожил он

      Кстати, ранее Андрей Герус отмечал, что от спецпошлин на горючее из России, которые ввела Украина, украинские потребители пострадать не должны, и цена на горючее из-за них не возрастет. В то же время он объяснил, что благодаря такому шагу со стороны официального Киева рынок нефтепродуктов Украины, который захватили российские компании, будет демонополизирован.

      Заметим, что это не единственный успех Украины относительно энергонезависимости от Кремля. В частности, с 1 января 2020 года заработает постоянная система импорта природного газа из Румынии. Ежегодно через него будет проходить 1,5 миллиарда кубических метров природного газа. Таким образом, Украина в очередной раз уменьшит энергетическую зависимость от России, а именно от транзита российского газа через Украину.

      Росія, УКраїна, економіка, товари
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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Андрей Герус Горючее Энергетика
      Источник: 24 канал
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