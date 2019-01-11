Украина ежегодно теряет более 400 миллионов долларов из-за вывоза угля из ОРДЛО

Россия незаконно вывозит из ОРДЛО 7 миллионов тонн украинского угля. При стоимости от 50 до 60 долларов за тонну сумма убытков Украины от таких действий может достигать 400 миллионов долларов ежегодно.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в интервью УНН.

Читайте также: Россия массово вывозит из Донбасса украинский уголь

Он отметил, что достаточно сложно отследить происхождение угля, ведь РФ смешивает украинский уголь, добытый на оккупированных территориях, с российским, который добывают в Ростовской области.

Часть залежей находится на территории России, и там есть шахты. Россияне предоставляют все сопроводительные документы на этот уголь и смешивают небольшую часть ростовского угля с большей частью донецкого угля, выдавая сопроводительные документы о происхождении этого угля из Ростовской области,

– пояснил Тука.

Также заместитель министра отметил, что такая схема действует и в отношении Турции, у которой был скандал с Польшей. Сейчас Министерство по вопросам временно оккупированных территорий проверяет еще две страны, которые вероятно привлечены к такой схеме.

По его словам, Украина постоянно отслеживает перемещение этого угля через свою агентурную сеть и с помощью спутникового наблюдения. Он добавил, что пока от временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на территорию Ростовской области курсируют около 3 тысяч грузовых вагонов. Тука сказал, что в вагонах перевозят не только уголь, но и металл и руду.