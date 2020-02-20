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      Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с марионетками, – Пристайко

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      Пристайко в ООН заявил, что Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с марионетками / Getty Images

      Украина готова к диалогу с жителями Донецкой и Луганской областей, но не с марионетками, которые выдают себя за жителей Донбасса.

      "Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками так называемых представителей", – заявил 20 февраля во время выступления в Генассамблее ООН глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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      Этот диалог должен включить всех временно перемещенных с Донбасса внутри Украины. Голос внутренне перемещенных лиц также должен быть услышан в Минске,
      – подчеркнул Пристайко.

      Заметим, что в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на оккупированном Донбассе есть много людей с проукраинской позицией и с ними следует разговаривать. Президент предложил включить представителей Донбасса к переговорам в Минске.

      Глава МИД также подтвердил, что Украина готова к проведению местных выборов по всей территории страны осенью 2020 года. Однако дипломат подчеркнул, что важнейшим условием для этого является обеспечение политической составляющей минских соглашений.

      "Мы с нетерпением ждем проведения местных выборов по всей территории Украины этой осенью. Однако без базового урегулирования по безопасности и политическому урегулированию населения Донбасса, включая тех, кто был вынужден покинуть свои дома, не будет иметь возможности сделать свой демократический выбор на выборах", – сказал Пристайко.

      Что известно о выборах на Донбассе

      • Местные выборы на оккупированном Донбассе власти планируют провести одновременно с выборами не остальной территории Украины – в октябре 2020 года. Украинцы будут выбирать депутатов областных, городских, сельских и поселковых советов.
      • По словам президента Владимира Зеленского, понятнее ситуация с выборами станет после запланированной на апрель встречи "нормандской четверки".

      К теме: Пристайко о выборах на Донбассе: Могут выбрать боевиков, но это наш выбор

      • Тем временем руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что выборы на Донбассе планируют провести исключительно согласно украинскому законодательству. Для этого нужно, чтобы на территории Донбасса не было иностранных военных группировок, а граница перешла под контроль Украины.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Пророссийские боевики МИД Украины Вадим Пристайко ООН Генассамблея ООН Выборы на Донбассе Местные выборы 2020 Оккупированные территории Новости политики
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