Украина готова к нормадскому формату относительно конфликта на Азове, – Порошенко

Украина готова к переговорам в нормандском формате на уровне политических советников для деэскалации ситуации в Азовском море и освобождения украинских моряков из плена России.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью France 24.

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"Это предложение предварительно было согласовано со мной, как Президентом Украины, во время телефонного разговора с Канцлером Германии. И мы, безусловно, примем участие во встрече нормандского формата на уровне политических советников, на которую мы ставим срочный вопрос – требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив", – отметил гарант.

Что такое Нормандский формат? Тип переговорного процесса в четырехстороннем формате: Украина – Германия – Франция – Россия. Впервые был введен в 6 июня 2014 года относительно решения вооруженного конфликта на Донбассе.



Название формата происходит от встречи глав указанных государств, которая впервые состоялась в городке Бенувиль, в Нормандии (Франция).

Вместе с тем, Порошенко подчеркнул, что встреча в нормандском формате сама по себе успехом не является, но она может поспособствовать позитивному результату в решении конфликта между Украиной и Россией.

Встреча – только инструмент, а не результат. Мы требуем – прекратите нарушать международное право, потому что все, что произошло, является грубым нарушением международного права и может иметь дальнейшие последствия,

– сказал президент.

По его словам, Украина рада будет остановить действие закона о военном положении, если ситуация на Азове нормализуется. Для этого Россия должна забрать свои войска, которые находятся на украинско-российской границе, и убрать из Азовского моря большое количество военных кораблей.

Напомним, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц опубликовали фото со спутника, на которых зафиксировано скопление российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", неподалеку от оккупированного Севастополя. Так, удалось зафиксировать 24 единицы самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов МиГ-29, около 150 спецавтомобилей и другой военной техники.

Что случилось в Азовском море?25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



Из-за агрессии России в Азовском море Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.