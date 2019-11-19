Украина готова к остановке транзита газа из России, – эксклюзивное интервью с министром Оржелем

О тарифах на газ, сезонном росте цен, контракте с Россией и запуске "Северного потока-2" - читайте в первой части интервью 24 канала с министром энергетики Алексеем Оржелем.

Хочу обсудить с вами последние новости, что будто бы выросла цена на газ. Хотя, как известно, это преувеличение. Есть ли здесь проблема?

Газ – товар, который имеет свою сезонность. То есть больший спрос – увеличивается цена, меньше спрос – цена снижается. На самом деле летом (июль, август, сентябрь) у нас была очень низкая цена. Ежемесячно цена уменьшалась, несмотря на то, что спрос был большим и европейские рынки показывали низкую цену. Мы действительно получили одну из самых низких цен, к примеру, если сравнивать с прошлым годом.

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Но, несмотря на то, что растет спрос, есть определенное увеличение, в частности, и на импорт газа и в сегменте бытовых потребителей. Поэтому есть решение Кабмина, по которому установлены четыре лимита, и согласно самому маленькому из таких лимитов утверждают цену для непромышленных потребителей. И наименьшей оказались цена растаможки газа. Ее просто приняли. И как раз это увеличение более чем на 10% – это фактор того, что у нас меняются показатели на рынке и растет цена. Более того, наверное, ввиду увеличения спроса, в декабре также будет некоторое увеличение этой цены.

Платежки на газ/Фото 24 канала

Здесь важен другой фактор, с которым сейчас работает Кабмин, – у нас, начиная с 1 января 2020 года, потенциально может быть остановлен транзит газа через территорию Украины. Остановка транзита, кроме экономического фактора, что газа нет, несет очень большой психологический фактор. То есть риск безопасности поставок. А это значит, что цена может расти и значительно расти.

Поэтому сейчас правительство совместно с "Нафтогазом" нарабатывает решение, согласно которому с 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года. То есть она будет меньше прошлогодней и будет фиксированной до конца отопительного сезона. Это так называемый рыночный инструмент под названием "контракты на будущее".

Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января – другую, два-три раза больше. Это совершенно неправильно и непонятно. Поэтому правительство сейчас делает эти важные шаги для того, чтобы сбалансировать стоимость газа.

Но важно также другое, что за предложения такой цены будет предложено любому потребителю отказаться от такой застрахованной цены на газ. А такой отказ может нести как положительный, так и отрицательный результат.

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Плюс, если будет остановка транзита и будут определенные колебания на рынке газа, то потребитель выигрывает. Он имеет стабильную цену и спокойно проходит отопительный сезон, понимая, сколько надо платить.

Если же Украина подписывает договоры на транспортировку, то это является фактором стабилизации значительного рынка. У нас и в Европе значительные объемы газа находятся в подземных хранилищах. И фактор того, что транзит не остановился сыграет, наверное, то, что цена на газ будет уменьшаться. И тогда потребители со страховой ценой не выигрывают от ситуации, поскольку на рынке будет более дешовая цена. Однако они должны оставаться на этой страхуемой цене, так что это определенное обеспечение и страхование рисков.

Страховая цена, о которой вы сказали, какой она будет?

Сегодня страховую цену оценивает в пределах 7 тысяч гривен с НДС. Сейчас цена составляет 4,805 тысяч гривен, и в декабре она будет расти в зависимости от показателей на пошлины и на газовой бирже. Но эта цена, которую предлагают, будет стабильной до конца отопительного сезона, и она меньше, чем та, которую платили потребители в январе – марте текущего 2019 года.



Карта розничной цены на газ в ноябре в областях Украины/Инфографика "ГазПравда"

Договоренности с "Газпромом"

Контракт, о котором вы упомянули, мы должны продолжить 1 января. Какая на данный момент ситуация? Ведь уже было заявление "Нафтогаза", что вроде бы все завершится без успеха. В то же время Россия выдвигала условия, мол, Украина должна отказаться от всех судебных исков, если она хочет продлить контракт.

Переговоры не легкие. Здесь понятна позиция – мы стараемся найти компромисс, учитывая интересы Украины. Первый интерес – обеспечить стабильную транспортировку на территорию Украины и получение дохода от транспортировки. А также обеспечение определенной стабильности и в целом газоснабжения. И даже использование нашей газотранспортной системы.

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В данном случае мы выступаем партнерами с нашими европейскими соседями. Почему? Потому что для них обеспечение стабильных объемов поставок и долгосрочные контракты – фактор того, что они также понимают – на рынке всегда будет предложение. А это значит высокая конкуренция и низкая цена.

Поэтому мы здесь действительно вместе работаем по этому направлению. Отказ от арбитражей – мы, с одной стороны, не можем ни в коем случае отказаться от уже зафиксированных.

Существуют определенные дополнительные аргументы – как будущие арбитражи. В частности, по недополученной прибыли, если будет остановлена ​​транспортировка. То эти арбитражи действительно могут рассматриваться. Однако те арбитражи, которые уже являются фактическими, по моему мнению, сбалансировали отношения "Нафтогаза" и "Газпрома", потому что в договорах была определенная неуравновешенность отношений.

Украина планирует подписать новый газовый контракт / Фото 24 канала

Вот это фактор, от которого политически вообще невозможно отказываться. Ни политически, ни экономически, но в любом случае как-то учесть эти величины. Оно действительно нужно, но возможно, это такое расчет, который надо не одномоментно реализовывать. А через определенный промежуток времени.

Для нас два важных момента – это обеспечить транспортировку, потому что это доход – 2,5-3 миллиарда долларов ежегодно. А также обеспечить получение тех денег, которые уже зафиксированы в рамках арбитража.

Вы говорите, что эти переговоры сложные. Что вы имеете в виду? Российская сторона не идет на уступки, не прислушивается к вашим предложениям? Как это все происходит?

На самом деле, мы сейчас действительно меняем законодательство, чтобы у нас была отделена газотранспортная система, чтобы мы полностью отвечали требованиям европейского законодательства. И подписали два договора на базе типовых европейских договоров.

Дело в том, что это также не просто, потому что нужно подтвердить, что мы полностью соответствуем европейскому законодательству. В частности, и в рамках взаимодействия с европейской комиссией и Европейским Энергетическим Секретариатом.

Почему Украина и Россия снова ведут газовые переговоры?

Потому что тот контракт на транзит, который действует сейчас, завершается 31 декабря 2019 года. Нового контракта еще не заключили. Попытки России оказывать давление на Украину политически, экономически и дипломатически переговорный процесс не улучшают. Поэтому к переговорам о заключении нового контракта пригласили посредника – Европейскую комиссию, как представителя потребителя газа, который Украина должна транспортировать.

Также все же мы имеем фактор транзитных переговоров. То есть есть транзит, есть определенное потребление со стороны европейского рынка – прилагаются дополнительные условия. В частности, арбитражи и прямые поставки. Поэтому объединять эти два вопроса составляет определенные сложности, так как объективно эти два элемента не являются взаимно объединяющими.

Потому что прямая поставка – это нашли друг друга – потребитель и поставщик. Нашли оптимальную цену и могут поставлять. Арбитражи – это уже длительные отношения. Транспортировка газа – это логическая взаимодействие, которое мы очень долго исторически реализовали и теперь нам надо подписать контракт о новых отношениях.

Поэтому дополнительные факторы, которые включаются в процесс переговоров, все же создают определенный элемент трудностей.

То есть Россия действительно готова не продлевать этот контракт? Они рассчитывают запустить "Северный поток-2"?

Действительно "Северный поток-2" все равно как-то будет реализовываться. На то разрешение, которое они получили недавно от Дании, мы сейчас рассматриваем возможности как-то, с точки зрения экологии, подавать апелляцию.

Однако не следует забывать, учитывая те понесенные расходы и обязательства, они все равно должны его до конца реализовать. С другой стороны, наша газотранспортная система, которая готова и уже традиционно долго осуществляла поставки газа на европейский рынок может стать очень конкурентной, в том числе и тем новым инфраструктурным проектам России – "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Поэтому, с этой точки зрения, от этого выиграет европейский рынок, потому что у него будет больше предложений и в частности, если он в рамках этого взаимодействия загружает все эти потоки, то это большая конкуренция и меньше цена.

Что известно про "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил через "Северный поток-2" большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.





Маршрут "Северного потока-2": карта



Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

Может ли Россия не продолевать? Ну, я думаю, что 1 января 2020 года все же "Северный поток-2" не будет полностью функциональным и мы все же должны находить решения. С другой стороны, и Украина готова к остановке транзита. Почему? Потому что у нас 21,7 миллиардов кубов закачено в подземные хранилища. И очень большие объемы закачанные в европейские газохранилища для того, чтобы быть готовым к ситуации с полной остановкой транзита.

Однако, я не думаю, что это правильно, в частности с точки зрения того, что на рынке Европы также увеличивается конкуренция. Даже без создания дополнительных трубопроводов. Есть LNG, есть другие поставщики, которые также очень интересуются европейским рынком. В частности, я считаю, что и "Газпрому" интересно поставлять достаточно большие объемы в долгосрочной перспективе, так как это также доход компании и соответствующие бюджетные платежи.

Важно! Россия не будет иметь полного контроля над "Северным потоком-2"

Они будут терять рынок из-за того, если будут ненадежными поставщиками или сам природный газ будет терять свою привлекательность в качестве топлива. Потому что в критический момент может быть остановка его поставки – они также от этого теряют. Поэтому я думаю, что они не могут быть не заинтересованы в каком-то долгосрочном контракте и понимании долгосрочных объемов собственной поставки своей товарной продукции.

Ранее Россия говорила о краткосрочных контрактах. Готовы ли мы подписать такой контракт?

Здесь два аспекта. Действительно, мы сейчас очень активно работаем. В частности, и сегодня принимается решение об отделении газотранспортной системы. Второй момент – действительно ли мы успеем. Я практически уверен, что мы успеем. Однако Россия все время намекает, что если мы не успеем, то тогда надо подписывать на старых условиях.

Строительство "Северного потока-2"

На старых условиях, в частности в данном случае, краткосрочный контракт – это определенная позиция российской стороны. Мы хотим привести все к европейскому законодательству. Я думаю, что мы успеем. Европейское законодательство не запрещает подписывать долгосрочные контракты с четкими объемами. А это значит, что опять таки у нас тут появляется определенный конфликт интересов.

Мы с европейцами – на долгосрочном контракте, а россияне говорят, что действительно можно рассматривать краткосрочный контракт. И мы все понимаем, что краткосрочный контракт – это как раз тот момент, когда может быть достроен "Северный поток-2". И мы тогда получим более плохие позиции в переговорах.

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