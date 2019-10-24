Украина готова к переговорам в любом формате, – МИД о возвращении Крыма

Украина готова к переговорам в любом формате, целью которых будет возвращение Крыма, а "предложения" России признать оккупацию украинского полуострова "абсолютно наглыми".

Переговоры в МИД Украины готовы проводить в дополнение к нормандскому формата, об этом заявила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко, пишет "Радио Свобода".

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Она подчеркнула, что "главное, чтобы наши земли и люди вернулись" – среди них и пленники Кремля.

Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией Крымом и Севастополем,

– сказала Зеленко.

Она также подчеркнула, что Россия, захватив Крым, совершила международное преступление против Украины. Пресс-секретарь МИД также прокомментировала слова заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

"Наглое требование чиновника РФ в признании незаконной оккупацию Крыма – очередная грязная манипуляция Кремля", – прокомментировала это она.

Что в России "предложили" Украине?

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в интервью одному из российских СМИ, что урегулировать вопрос о морском разграничении между Украиной и Россией поможет признание Киевом аннексии Крыма.