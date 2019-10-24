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      Украина готова к переговорам в любом формате, – МИД о возвращении Крыма

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      Украина готова обсуждать восстановление суверенитета над Крымом в любом формате, – МИД
      Украина готова обсуждать восстановление суверенитета над Крымом в любом формате, – МИД / Иллюстративное фото (Shutterstock)

      Украина готова к переговорам в любом формате, целью которых будет возвращение Крыма, а "предложения" России признать оккупацию украинского полуострова "абсолютно наглыми".

      Переговоры в МИД Украины готовы проводить в дополнение к нормандскому формата, об этом заявила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко, пишет "Радио Свобода".

      Следует знать: Россия массово заселяет Крым россиянами: какими могут быть последствия

      Она подчеркнула, что "главное, чтобы наши земли и люди вернулись" – среди них и пленники Кремля.

      Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией Крымом и Севастополем,
      – сказала Зеленко.

      Она также подчеркнула, что Россия, захватив Крым, совершила международное преступление против Украины. Пресс-секретарь МИД также прокомментировала слова заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

      "Наглое требование чиновника РФ в признании незаконной оккупацию Крыма – очередная грязная манипуляция Кремля", – прокомментировала это она.

      Что в России "предложили" Украине?

      Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в интервью одному из российских СМИ, что урегулировать вопрос о морском разграничении между Украиной и Россией поможет признание Киевом аннексии Крыма.

      • В августе Госгидрография Украины заявила о намерении объявить морской режимный район вокруг аннексированного Крыма, чтобы запретить заходить судам во все порты аннексированного полуострова.
      • Это возмутило российских "сенаторов от Крыма" Сергея Цекова и Ольгу Ковитиди.
      • Правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов оккупированного Крыма с июля 2014 года. Гавани полуострова закрыты для международного судоходства.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма МИД Украины
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