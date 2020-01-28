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      Украина готова к промышленному безвизу с ЕС, – Гончарук

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      Гончарук заявил о готовности Украины к промышленному безвизу с ЕС / Пресс-служба Кабмина

      Украина готова к переговорам о заключении с Евросоюзом Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции (Соглашение ACAA). Теперь в Украине ожидают оценочную миссию ЕС.

      "На встрече с верховным представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем мы обсудили цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС. Среди топ приоритетов – "промышленный безвиз", то есть соглашение о соответствии и приемлемости промышленной продукции (Соглашение ACAA)", – написал Гончарук в своем телеграмм-канале.

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      Последним заданием Украины для начала переговоров относительно "промышленного безвиза" стал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора, каторый Рада приняла в декабре 2019 года.

      "Теперь ожидаем в ближайшее время визита в Украину предварительной оценочной миссии ЕС для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины к началу переговоров", – добавил глава правительства.

      На встрече Гончарука с Боррелем были определены дальнейшие шаги для интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Они должны быть отражены в совместном плане действий, который будет определять также дополнительные формы взаимодействия Украины и ЕС в рамках Единого цифрового рынка.

      Украина стремится к углублению сотрудничества в рамках Восточного партнерства с ЕС в сферах энергетики, торговли, цифровой экономики, таможни и безопасности, добавил премьер.

      "Предложенная инициатива "Стратегия трио" выделяет из всех стран этого формата именно ассоциированных партнеров – Украину, Грузию и Молдову – которые имеют более амбициозную повестку дня с ЕС", – отметил Гончарук.

      Что такое Соглашение АСАА?Это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может держать этот сертификат.

      Подписание АСАА предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины и ЕС. По оценкам экспертов, потенциально соглашение АСАА может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС.

       

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      1999
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Торговля Алексей Гончарук Европа Безвизовый режим Бизнес
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