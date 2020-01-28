Украина готова к промышленному безвизу с ЕС, – Гончарук

Украина готова к переговорам о заключении с Евросоюзом Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции (Соглашение ACAA). Теперь в Украине ожидают оценочную миссию ЕС.

"На встрече с верховным представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем мы обсудили цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС. Среди топ приоритетов – "промышленный безвиз", то есть соглашение о соответствии и приемлемости промышленной продукции (Соглашение ACAA)", – написал Гончарук в своем телеграмм-канале.

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Последним заданием Украины для начала переговоров относительно "промышленного безвиза" стал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора, каторый Рада приняла в декабре 2019 года.

"Теперь ожидаем в ближайшее время визита в Украину предварительной оценочной миссии ЕС для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины к началу переговоров", – добавил глава правительства.

На встрече Гончарука с Боррелем были определены дальнейшие шаги для интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Они должны быть отражены в совместном плане действий, который будет определять также дополнительные формы взаимодействия Украины и ЕС в рамках Единого цифрового рынка.

Украина стремится к углублению сотрудничества в рамках Восточного партнерства с ЕС в сферах энергетики, торговли, цифровой экономики, таможни и безопасности, добавил премьер.

"Предложенная инициатива "Стратегия трио" выделяет из всех стран этого формата именно ассоциированных партнеров – Украину, Грузию и Молдову – которые имеют более амбициозную повестку дня с ЕС", – отметил Гончарук.

Что такое Соглашение АСАА?Это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может держать этот сертификат.



Подписание АСАА предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины и ЕС. По оценкам экспертов, потенциально соглашение АСАА может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС.