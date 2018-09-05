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Украина готова к введению миротворческой миссии ООН на Донбассе, – Министерство обороны Украины

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Анатолий Петренко
Анатолий Петренко / mil.gov.ua

Миротворческая операция на Донбассе в рамках соблюдения Минских соглашений – абсолютно логичная инициатива, которую Украина продвигает для того, чтобы соблюсти их выполнение.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

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Минские соглашения были заключены в 2014-2015 годах, однако продолжается применение крупных калибров, беспилотной авиации, миируются территории, на минах гибнут люди, разрушается гражданская инфраструктура, в нашей стране находятся российские военные,
– сказал Анатолий Петренко.

Петренко подчеркнул, что агрессор не может быть частью миротворческих сил.

"Мы требуем, чтобы российские войска покинули территорию Украины, чтобы миротворческие силы взяли под контроль места хранения вооружения и военной техники, особенно тяжелой, запрещенной Минском, требуем прекращения огня благодаря вводу международного контингента с соответствующими военными возможностями, – подчеркнул заместитель министра обороны.

По вопросу почему Украина принимает участие в международных миротворческих миссиях, когда в стране продолжаются военные действия, Анатолий Петренко объяснил, что Украина позиционирует себя как будущий член ЕС и НАТО, а это означает, что "мы должны оперировать масштабами евроатлантического сообщества".

По словам Петренко, уже в начале агрессивных действий России в отношении Украины стали говорить, что это война не только против Киева или европейского выбора Украины, это угроза целостности объединенной Европы.

Тогда эти риски воспринимались в мире по-разному. Теперь такого восприятия нет. Например, мои британские коллеги говорят о реальных угрозах национальной безопасности Великобритании, которые возникли в результате действий России,
– отметил Петренко.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики ООН Минские договоренности Міністерство оборони України
Источник: 24 Канал
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