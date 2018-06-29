Украина готова передать России 23 осужденных ее гражданина в обмен на 23 своих, – Денисова

Официальный Киев готов передать России 23 гражданина, осужденных в Украине за различные преступления в обмен на 23 гражданина Украины, которые удерживаюься на территории РФ по политическим мотивам.

Об этом на брифинге 29 июня заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Мы готовы передать РФ 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж, боевые действия в обмен на 23 украинца из российских тюрем", – сказала омбудсмен.

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Денисова отметила, что официальный Киев готов забрать из России соотечественников по процедуре экстрадиции, "но и в этом нам отказывает Российская Федерация".

"Мы хотим забрать их путем политических договоренностей", – добавила омбудсмен.

Отметим, что сегодня в России и в оккупированном Крыму незаконно содержатся 64 украинских политзаключенных, 27 которых находятся на территории РФ. 58 – задержаны в Крыму или по делам, связанным с полуостровом. Эти цифры не учитывают заключенных, содержащихся на территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.