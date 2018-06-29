16:04
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
27°C 20°C
  • суббота
    21°C 17°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, 28 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, 28 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украина готова передать России 23 осужденных ее гражданина в обмен на 23 своих, – Денисова

102 Читати новину українською
Денисова заявила о готовности Украины передать России 23 осужденных гражданина РФ
Денисова заявила о готовности Украины передать России 23 осужденных гражданина РФ / Sibreal.org

Официальный Киев готов передать России 23 гражданина, осужденных в Украине за различные преступления в обмен на 23 гражданина Украины, которые удерживаюься на территории РФ по политическим мотивам.

Об этом на брифинге 29 июня заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Мы готовы передать РФ 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж, боевые действия в обмен на 23 украинца из российских тюрем", – сказала омбудсмен.

Читайте также: Порошенко призвал международных партнеров реагировать на заключенных Кремля, как на отравление в Солсбери

Денисова отметила, что официальный Киев готов забрать из России соотечественников по процедуре экстрадиции, "но и в этом нам отказывает Российская Федерация".

"Мы хотим забрать их путем политических договоренностей", – добавила омбудсмен.

Отметим, что сегодня в России и в оккупированном Крыму незаконно содержатся 64 украинских политзаключенных, 27 которых находятся на территории РФ. 58 – задержаны в Крыму или по делам, связанным с полуостровом. Эти цифры не учитывают заключенных, содержащихся на территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ заложники Новости политики
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук