Украина готова разорвать программу экономического сотрудничества с Россией, – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина готова к разрыву экономического сотрудничества со страной-агрессором Россией, которая должна заплатить высокую цену за агрессию.

Об этом сообщается на странице премьер-министра в Twitter.

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"Правительство готово принять решение о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию", – отметил премьер.

Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ. Росія має платити високу ціну за агресію проти України. pic.twitter.com/smAt65Bztu — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 березня 2018 р.

Кроме того премьер добавил, что выборы в Крыму могут быть только украинскими. Никаких других выборов там быть не может, "все остальное – просто фейк".