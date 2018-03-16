Украина готова разорвать программу экономического сотрудничества с Россией, – Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина готова к разрыву экономического сотрудничества со страной-агрессором Россией, которая должна заплатить высокую цену за агрессию.
Об этом сообщается на странице премьер-министра в Twitter.
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"Правительство готово принять решение о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию", – отметил премьер.
Кроме того премьер добавил, что выборы в Крыму могут быть только украинскими. Никаких других выборов там быть не может, "все остальное – просто фейк".
Источник: 24 Канал
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